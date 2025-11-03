Slušaj vest

Holivudska zvezda Džordž Kluni, koji danas ima 64 godine, otkrio je kako izgleda njegov život van reflektora, dok je govorio o svojoj novoj ulozi u filmu "Jay Kelly". U ovom ostvarenju tumači lik posrnule filmske ikone, a priznaje da ga publika često pita koliko ima sličnosti između njega i lika kog igra.

„On je kreten. On je kao Frankenštajnovo čudovište. Sećate se kako Frankenštajnovo čudovište ubija devojčicu i baca je u vodu jer mu je ponestalo cveća za bacanje, a ona se nalazi tamo?", rekao je Kluni, opisujući svog junaka čiji je moto: „Svima pored kojih prođem, rado uništavam živote usput!“

Lik i glumac – dve različite priče

Džej Keli, lik koji Kluni tumači, prikazan je kao ogorčen, razveden i usamljen čovek koga deca ne vole, a prijatelji izbegavaju. Jedina osoba koja ostaje uz njega je agent Ron, u čijoj se ulozi pojavljuje Adam Sendler.

Za razliku od svog filmskog alter ega, Kluni ističe da je njegov privatni život potpuno drugačiji:

„Ne poistovećujem se baš s ovim likom jer ne žalim ni za čim, kao što on žali. Imam sasvim drugačiji život od njegog. Svi ljudi sa kojima sam radio, još uvek sarađuju sa mnom. I znate, moja deca me vole."

Glumac i njegova supruga, advokatica za ljudska prava Amal Kluni, roditelji su blizanaca Ele i Aleksandera, koji danas imaju osam godina.

„Imaju osam godina. Mogli bi se promeniti, ali me u ovom momentu vole“, našalio se Kluni.

Brak i porodični život

Iako se u medijima često spekuliše da je njegov brak u krizi, Kluni je kroz ove izjave jasno stavio do znanja da je zadovoljan porodičnim životom. Rekao je da se ni na koji način ne poistovećuje s razvedenim Džej Kelijem, čime je indirektno poručio da je srećan u braku.

Ponovno okupljanje s kolegama

U filmu "Jay Kelly" Kluni glumi rame uz rame s Adamom Sendlerom i Lorom Dern, koja tumači njegovu publicistkinju Liz. On i Dern sarađivali su još na početku njegove karijere, osamdesetih godina, kada su igrali u filmu "Grizzly 2". Ovo horor ostvarenje je, nakon dugog čekanja, prikazano tek 2020. godine, ali nije doživelo uspeh kod kritičara.

„Slušajte, ovim se bavim već 40 godina. Ako sada vidim film u kojem sam glumio, ne sećam ga se kao filma kako ga vi posmatrate, sećam ga se kao iskustva sa seta", zaključio je Kluni, prenosi Mirror.

