Glumica Anica Lazić u poslednje vreme sve češće deli trenutke iz svog života na društvenim mrežama. Ovog puta objavila je fotografiju nastalu u ranim jutarnjim satima, tačnije u 4:58 sata ujutru. Na slici se vidi kako pozira u liftu bez šminke, obučena u široki kaput i rolku. Uz fotografiju je kratko napisala: „Ustala u 4“.

Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Posebna čestitka Lazaru Ristovskom

Nedavno je poznati glumac Lazar Ristovski proslavio svoj 73. rođendan, a tim povodom Anica je podelila njihovu zajedničku sliku. Na fotografiji poziraju opušteno, sedeći na kauču, dok Anica drži telefon i pravi selfi, a Lazar joj leži u krilu.

„Najslađi čovek na svetu. Srećan ti rođendan Lazare moj voljeni“, napisala je glumica uz objavu, a osmesi na njihovim licima jasno su pokazali koliko su bliski i srećni zajedno.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

O odnosu i razlikama u godinama

Anica je ranije otvoreno govorila o vezi sa Ristovskim i o reakcijama javnosti na njihovu razliku u godinama.

„Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima“, ispričala je glumica kroz osmeh.

Anica Lazić Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

Anica Lazić očigledno ne mari za komentare, već uživa u ljubavi i poslu, dok sa svojim pratiocima deli iskrene, životne trenutke — od ranog ustajanja do emotivnih poruka voljenoj osobi.

