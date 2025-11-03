Slušaj vest

Španska kraljica Leticija poznata je po skoropa besprekornom stilu, posvećenosti svojoj funkciji, ponekom skandalu poput optužbi bivšeg zeta da joj je bio ljubavnik, dok je već bila u braku sa Felipeom VI i novinarskoj karijeri koju je imala pre udaje. Šta se zna o njenoj majci?

Kraljica Leticija (53) ima veoma zanimljiv stil odevanja, baš kao i njena majka, koja poput poznate ćerke obožava salonke, ali se Paloma Rocasolano oblači i malo "provokativnije", što ni ne čudi jer ne mora da sledi strogi protokol, koji supruzi španskog kralja nameća njena funkcija.

Paloma Rocasolano rešila je da se ne rukovodi uslovno rečeno pravilima u modi prema kojima žene određenih godina moraju da izbegavaju kraću odeću ili bilo koji "izazovniji" trend pa ona rado nosi mini - suknje.

Majka španske kraljice u osmoj deceniji uživa u ljubavi

Paloma odaje utisak veoma ponosne majke, koja na javnim događajima ne može da sakrije sreću jer joj je ćerka kraljica. Sreću u životu donosi joj i novi partner, kako piče časopis "Holà". Iako se Paloma viđala neretko u javnosti uz najstariju ćerku Leticiju, ipak je za veliki deo svetske javnosti misteriozna figura u životu španske kraljice i svakako veoma važna osoba i za svoju naslednicu i za špansku dinastiju.

Saznali su se sada detalji njenog privatnog života pa je misterija o njoj postala manja. Paloma je nekoliko godina u vezi sa britanskim biznismenom kog španski dvor veoma ceni, Markusom Brandlerom. Majka španske kraljice spremna je da se obaveže da sa Markusom provede ostatak života. Ipak, nije u pitanju razmena bračnih zaveta ili velika ceremonija u najavi, već je reč o dvoje ljudi koji više ne mogu da zamisle život jedno bez drugog, piše Bunte.de.

Iza sebe ima dva braka, najmlađa ćerka joj preminula

Paloma Rocasolano prisustvovala je nedavno dodeli nagrada "Princess of Asturias Awards" u Madridu. Tašta španskog kralja Felipea (57) nosila je dva prstena, navodi sajt "Holà": prsten od belog zlata i takozvani "Alianza de la eternidad", prsten za večnost koji je i simbolično obećanje jednoj ljubavi. Jasno je kojoj.

Majka Leticije udavala se dva puta. Njen prvi muž je bio Hesus Ortiz Alvarez, a drugi suprug bio joj je Robert Gevin Mekdonel. U prvom braku dobial je tri ćerke, Leticiju, Telmu (52) i Eriku koja se rodila 1975. Najmlađa ćerka umrla je 2007. od predoziranja. Pronađena je mrtva u stanu u Madridu. Borila se sa depresijom nakon razvoda. Njeno telo pronašao je tadašnji verenik.

Bivši muž Telme Ortiz Alvarez tvrdio je da je imao aferu sa kraljicom Leticijom, to je bio jedan od najvećih skandala koji je zadesio španski dvor. Majka kraljice Leticije ima 73 godine, mnogi kažu da izgleda izuzetno mladoliko.

(Kurir.rs/Žena)

