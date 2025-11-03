Slušaj vest

Gluma često zahteva potpunu posvećenost, a to je na sopstvenom telu osetio i Jovan Jovanović, koji je zbog filmske uloge morao da smrša čak 15 kilograma. Kako je svojevremeno otkrio, pripreme su bile izuzetno zahtevne, ne samo fizički već i mentalno.

„Najveći izazov je bila priprema, što se tiče fizičkog izgleda. Nismo ličili na sebe. Naravno, i u glavi smo morali da se pripremimo, imali smo težak zadatak. Kada stignu ovakvi pozivi, nema pitanja da li da prihvatim ili odbijem, ovo su zadaci zbog kojih upisujemo glumu. Kada ti neko pruži priliku u ovakvom filmu, to moraš da shvatiš kao kompliment i privilegiju, i da izgoriš za sve. Nijednog sekunda se od Bjelinog poziva nisam razmišljao“, rekao je Jovan.

Briga porodice i teški trenuci

Iako je glumac bio spreman da se žrtvuje zbog uloge, njegovoj porodici nije bilo lako da to posmatra.

„Za majku je to bilo izuzetno teško, na samom početku snimanja su ona i sestra došle, i nije mogla da podnese i gleda kako se hranim, tj. kako se ne hranim, pa su se brzo vratile kući“, prisetio se on.

Nakon završetka snimanja, Jovan je otišao u Trebinje kako bi se oporavio i vratio snagu. „Doručak, ručak, večera, ništa se nije preskakalo. Prve dve, tri nedelje su mi bile izuzetno teške, posle sam se navikao na taj način života.“

Posledice ekstremne dijete

Nagla promena telesne težine odrazila se i na njegovo zdravlje i fizičku izdržljivost.

„Bilo mi je teško da igram predstave, u jednoj sceni treba da podignem koleginicu u naručje i kada sam to uradio, nestala mi je slika“, ispričao je glumac.

Pored fizičkih izazova, Jovan je doživeo i duhovite situacije – promene u izgledu bile su toliko drastične da ga mnogi nisu prepoznavali.

„U lokalu gde stalno pijem kafu, gazda je hteo da me izbaci, nije me prepoznao bez kose. Bilo je zanimljivih komentara.“

Povratak starom izgledu

Danas, sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama, Jovan se potpuno oporavio. Vratio je svoju prepoznatljivu fizičku formu, ali i dugu kosu, koja je postala njegov zaštitni znak.

Ova uloga, iako zahtevna, donela mu je dragoceno iskustvo i potvrdu da gluma nije samo talenat, već i spremnost na potpunu posvećenost – pa i onda kada to znači odricanje od sebe samog.

