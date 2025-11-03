Slušaj vest

Tokom druge polovine sedamdesetih godina legendarni glumacRobert De Niro dva puta je boravio u Beogradu povodom Međunarodnog filmskog festivala – FEST-a. Prvi put je stigao zbog promocije filma “Kum 2”, a drugi put kao zvezda ostvarenja “Njujork, Njujork”.

Njegov dolazak izazvao je ogromno interesovanje domaćih medija, a u to vreme se pisalo i da je na sceni Doma sindikata, pred brojnim novinarima i foto-reporterima, spontano zaigrao – moravac.

Putovanje kroz socijalističku Jugoslaviju

Godinama kasnije, De Niro je za magazin Profil otkrio da je mnogo pre nego što je postao svetska zvezda, kao student, samostalno putovao kroz tadašnju Jugoslaviju, želeći da vidi kako izgleda život u socijalizmu.

„Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želeo sam da osetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osećao drugačijim od sveta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu,“ prisetio se De Niro.

Gostoprimstvo koje nije zaboravio

„Zaustavljao sam ljude po ulici nadajući se da će me neko razumeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio ‘O, jes’, i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želeo sam da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsedaju stranci. On je odgovorio ‘Okej, okej’, i pozvao me da pođem s njim,“ nastavio je glumac.

Taj slučajni prolaznik ga je odveo u svoj dom:

„Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje dece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: ‘Ovo je moj stan, ovo su moja žena i deca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete.’ Verovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: ‘Hteli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste.’“

Sećanje koje traje

De Niro je priznao da ga je ta gesta duboko dirnula i da je gostoprimstvo ljudi koje je tada upoznao ostalo u njegovom sećanju zauvek.

„Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Čovek mi je rekao da mogu da se osećam kao kod svoje kuće. Od tada je prošlo deset godina, a ja se i dalje svega sećam do detalja,“ ispričao je glumac prilikom jednog od svojih gostovanja na FEST-u.

Njegova priča i danas se prepričava kao dokaz topline i otvorenosti ljudi s ovih prostora – osobina koje su ostavile snažan utisak i na jednog od najvećih glumaca sveta.

