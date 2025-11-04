Slušaj vest

Dajana Led, cenjena glumica i majka glumice Lore Dern, preminula je u 90. godini. Vest o njenoj smrti potvrdila je Lora u izjavi za medije u ponedeljak, 3. novembra, piše magazin People.

„Moja neverovatna heroina i moja majka, Dajana Led, preminula je jutros pored mene, u svom domu u Ohaiju, Kalifornija“, navela je 58-godišnja Dern. „Bila je najveličanstvenija ćerka, majka, baka, glumica, umetnica i empatična duša koju su, čini se, mogli stvoriti samo snovi. Bile smo blagoslovene što smo je imale. Sada leti sa svojim anđelima.“

Dajana Led sa ćerkom Lorom Dern Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Bogata karijera sa tri nominacije za Oskara

Rođena 29. novembra 1935. u Lorelu, Misisipi, Led je karijeru započela u mladosti, a nakon preseljenja u Holivud skratila je prezime iz Ladner. Tokom pedesetih i šezdesetih godina pojavila se u brojnim televizijskim serijama poput Naked City i Perry Mason, a prvu zapaženu filmsku ulogu ostvarila je 1966. u drami The Wild Angels, glumeći uz Nensi Sinatru, Pitera Fondu i svog budućeg supruga Brusa Derna.

Osam godina kasnije, uloga brbljive konobarice Flo u drami Martina Skorsezea "Alice Doesn’t Live Here Anymore" donela joj je prvu nominaciju za Oskara za najbolju sporednu glumicu. Film je kasnije adaptiran u uspešnu TV seriju Alice, za koju je Led 1981. godine osvojila Zlatni globus.

Tokom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima kao što su Something Wicked This Way Comes, Ghosts of Mississippi, 28 Days i Joy, a glumila je i u serijama Kingdom Hospital i Chesapeake Shores.

Dajana Led Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Poseban odnos sa ćerkom Lorom

Iako se u početku protivila ideji da njena ćerka Lora krene glumačkim stopama, Led je s njom ostvarila nekoliko zapaženih saradnji. Prvi put su zajedno glumile u filmu "Wild at Heart" Dejvida Linča iz 1990. godine, što je Led donelo drugu nominaciju za Oskara.

Već sledeće godine ponovo su sarađivale na filmu "Rambling Rose", a njihove uloge donele su im istorijske nominacije za Oskara — Lori za najbolju glavnu, a Dajani za najbolju sporednu glumicu. Zajedno su se pojavile i u filmovima "Citizen Ruth" i "Inland Empire", te u HBO-ovoj seriji "Enlightened".

Privatni život obeležen tragedijom

Led se udavala tri puta. Sa glumcem Brusom Dernom bila je u braku od 1960. do 1969. godine i sa njim je dobila dve ćerke. Njihova prva ćerka, takođe Dajana, tragično je preminula u dobi od 18 meseci nakon nesreće u bazenu.

„Udarila je glavom i onesvestila se. Sve se dogodilo u istom trenutku. I umrla je, a to nikada neću preboleti“, rekla je Led za CBS News 2023. godine. „Nije me briga šta govorite. Nije me briga ko šta kaže. Dete ne bi trebalo da umre pre roditelja.“ Ta tragedija, kako je kasnije priznala, dovela je do razvoda od Derna.

Gubitak prvog deteta uticao je i na njen odnos sa Lorom. „Morala sam da se prisilim da ne budem previše zaštitnički nastrojena jer sam izgubila jedno dete. Rezultat je bio suprotan. Dozvolila sam joj da bude slobodni mislilac, i to joj je pomoglo da postane svoja osoba“, izjavila je jednom prilikom.

Zajednički memoari kao kruna odnosa

Godine 2018. Led je dijagnostikovana idiopatska plućna fibroza, po život opasna bolest pluća. To ju je podstaklo da sa ćerkom Lorom započne niz dugih šetnji i iskrenih razgovora koji su rezultirali zajedničkim memoarima Honey, Baby, Mine, objavljenim 2023. godine.

„Počele smo da šetamo“, ispričala je Lora. „Šetnje koje su dovele do najdubljih, najiskrenijih, pa čak i najsmešnijih razgovora u našim životima. Ova knjiga je rezultat toga što nismo čekale da sve podelimo, i zbližila nas je više nego ikad.“

Led je za Pipl dodala: „Kao roditelji, ne govorimo svojoj deci sve naše istine jer želimo da budemo voljeni i poštovani. Ono što sam otkrila jeste da sam joj neke stvari trebala reći, a nisam, jer sam mislila da će se zbog toga osećati krivom ili opterećenom. Umesto toga, to je bilo oslobađanje za nju.“

Njen poslednji suprug, Robert Čarls Hanter, s kojim je bila u braku od 1999. godine, preminuo je u julu ove godine.

