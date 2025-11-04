Slušaj vest

Od “Bridžertona” do filma “Zla vila” (Wicked), glumac Džonatan Bejli prešao je put od omiljenog štrebera do pravog miljenika publike. Javno deklarisani gej glumac uspeo je da osvoji ženski pogled na potpuno prirodan način, a sada ima i još jedan razlog za slavlje – magazin People proglasio ga je najseksepilnijim muškarcem na svetu za 2025. godinu.

Od lorda Bridžertona do princa Fijera

Nakon što je šarmirao publiku u ulozi lorda Entonija Bridžertona u hit seriji “Bridžerton”, reditelj Džon M. Ču poverio mu je ulogu princa Fijera u predstojećem nastavku “Zle vile” – “Wicked: For Good”. Film stiže uskoro, a vest o prestižnoj tituli samo je dodatno uzburkala mreže.

„Počašćen sam, ali i zbunjen“

Bejli je za magazin People otkrio:

„Velika je čast. Naravno, neverovatno mi prija, ali je istovremeno potpuno apsurdno. Sve je bilo tajna, pa jedva čekam da prijatelji i porodica saznaju.“

Ovim priznanjem Bejli je postao prvi javno deklarisani gej glumac koji je poneo ovu titulu. Pre njega, laskavo priznanje pripalo je zvezdama poput Krisa Evansa i Patrika Dempsija, ali mnogi smatraju da je ovogodišnji izbor „najispravniji do sada“.

Od dečaka sa snom do svetske zvezde

Bejli je znao da želi da glumi već sa pet godina, a svoj prvi angažman dobio je sa samo sedam. Od tada do danas, izgradio je karijeru vrednu divljenja. Smatraju ga istovremeno idolom LGBTQ+ zajednice, savršenim muškarcem u očima žena, ali i glumcem koji privlači i mušku i žensku publiku podjednako.

Na društvenim mrežama fanovi su oduševljeni, a mnogi tvrde da je ovo „prvi put da je People potpuno pogodio izbor“.

Više od lepote – talenat koji osvaja

Iako je njegov izgled tema dana, Bejlijev pravi adut je njegov glumački talenat. Svaka uloga koju tumači deluje iskreno, jer on ne „igra“ – on živi svoj posao. Upravo zato je postao miljenik publike širom sveta, bez obzira na godine, pol ili orijentaciju.

