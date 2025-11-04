svi su zabrinuti za nju

Pevačica Britni Spirs izbrisala je svoj Instagram profil nakon što je s poslednjih nekoliko objava i javnim sukobom s bivšim suprugom Kevinom Federlajnom zabrinula obožavatelje, piše Daily Mail. Od nedelje je njen nalog deaktiviran i više nije dostupan za pregled.

Pop zvezda je u poslednje vreme imala niz "bizarnih" objava koje su izazvale reakcije obožavatelja, posebno nakon videa na kom pleše s velikim modricama na rukama, gde je u opisu objave otkrila da je pala niz stepenice i da joj je noga iščašena, ali nije sigurna da li ju je slomila. Opis je sadržao i zagonetne natpise o njenim sinovima, 19-godišnjem Džejdenu Džejmsu i 20-godišnjem Šonu Prestonu.

"Moji momci su morali da se vrate na Maui... ovako se izražavam i molim kroz umetnost... Nisam ovde zbog brige ili sažaljenja, samo želim da budem dobra žena i da budem bolje... i imam divnu podršku, zato vam želim sjajan dan! P. S. pala sam niz stepenice kod prijatelja... Bilo je užasno... Tu i tamo mi se noga iščaši, nisam sigurna da li je slomljena…", glasila je objava koja više nije dostupna.

Prošle nedelje je odgovorila i na tvrdnje da je njena vila u Los Anđelesu "prljava", kada je u još jednoj objavi na Instagramu nosila jednodelni roze kupaći kostim dubokog izreza i duboke crne čizme, a tvrdila je i da je pretrpela "oštećenje mozga".

Brisanje njenog profila dolazi i nedugo nakon što je njen bivši suprug i otac njihovo dvoje dece, plesač Kevin Federlajn, izneo stav da ga je strah zbog njenog "šokantnog ponašanja".

"Apsolutno sam, kao otac, prestravljen da ću se jednog dana probuditi i da će moji sinovi morati da se suoče s nečim nezamislivim", rekao je u nedavnom intervjuu za Entertainment Tonight. Kevin o Britni govori i u svojim memoarima "You Thought You Knew" koji su izašli prošlog meseca. Pevačica je pak oštro kritikovala Federlajna zbog njegovih memoara i obrušila se i na njihove sinove u objavi u kojoj je rekla da joj je "dosta ignorisanja".

