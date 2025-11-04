Slušaj vest

Zbog Dženifer Aniston, jedne od najvećih holivudskih zvezda novog doba, mnogi i danas bojkotuju Anđelinu Džoli koja joj je "otela Breda Pita", traže frizuru "a la Rejčel Grin", sad već beauty klasik, i pitaju se da li je tajna njene večne mladosti u grčkom poreklu. A ona je u svojoj 56. godini, kada se konačno pomirila sa samom sobom i nekim stvarima, odlučila da ponovo bude srećna, i da ljubavi pruži novu šansu.

1/8 Vidi galeriju Dženifer Aniston Foto: Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Bred? Davno prošlo vreme, zaboravite ga. I njen drugi muž, Džastin Teru, takođe je negde u hodnicima istorije. I Tejt Donovan, i Vins Von i svi ostali koje su joj "pripisivali". Sada je glavna zvezda njenog života zgodni hipnoterapeut Džim Kertis, koji nema baš nikakve veze sa filmskom industrijom, niti sa svetom šou-biznisa.

Upoznao ih je zajednički prijatelj, a prvi put su "probudili sumnje" u julu, na jahti tokom odmora u Španiji. Nežni zagrljaji naveli su nas na pomisao da tu ima nešto više, međutim, potvrde nije bilo. Sve do juče, kada je konačno stigao konkretan dokaz.

"Srećan rođendan, ljubavi", napisala je glumica uz fotografiju na kojoj nasmejanog Kertisa grli s leđa. U nastavku je dodala samo jednu reč: "dragocen". I to je bilo dovoljno.

"On je potpuno drugačiji od svih s kojima je do sada bila", dodaje blizak izvor. Da, drugačiji je, pri tom mlađi sedam godina, a očigledno joj i prija, jer su svi primetili da naprosto sija i da u 56. godini izgleda kao u vreme kada je snimala "Prijatelje", možda i bolje.

Kertis je hipnoterapeut, velnes guru i life coach. Na njegovoj veb stranici navodi se da uspešno kombinuje naučno i spiritualno, i da nastoji da pomogne ljudima da postignu fizičko i mentalno blagostanje kroz specifične tehnike. Njegova specijalnost su lečenje trauma i slomljenog srca, a pruža i podršku svima koji prolaze kroz razvod ili im je potrebna regeneracija usled emocionalne iscrpljenosti.

Novi partner Dženifer Aniston objavio je dve knjige: "Iskustvo stimulacije"“ i "Vodič za manifestaciju kvantne promene: Kodiranje nove svesti". U prvoj opisuje ličnu borbu sa retkom lezijom kičmene moždine dijagnostikovanom pre više od 20 godina. Oštećenje je dovelo do kratkotrajne paralize nogu, zbog čega često koristi štap za hodanje.

Za svoj wellbeing koncept Kertis je dobio i značajne nagrade. Pratiocima na Instagramu (ima ih 680.000, ali sigurni smo da će se posle potvrde veze sa popularnom glumicom broj povećati) rado deli inspirativne savete. "Moja misija je da vam pomognem da se izlečite".

Nedavno je, A&Q interakciji sa fanovima, između ostalog objasnio i kako pronaći ljubav u četrdesetim godinama: "To je odlično pitanje, ono koje sebi postavljate kada ste mnogo mlađi, samo sada sa više samopouzdanja, iskustva i autentičnosti. Niste stari. Volite sebe i shvatite da ste u savršenim godinama. Život se ne završava u 42. Zato počnite sada. Izađite, otvorite se ljubavi. Uspostavite kontakt očima sa nekim i osmehnite se".

Lično iskustvo? Po svemu sudeći. Kontakt očima, osmeh, reči koje ulivaju spokoj i mir... Jasno je kako je simpatična glumica pala na njegov šarm, a mora se priznati i da je opasno zgodan!

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bred Pit