Karijera Ane Vintur, duga skoro četiri decenije na čelu jednog od najstarijih modnih časopisa na svetu, pretvorila ju je u pravu ikonu mode. I kao svaka legenda, i ona ima svoje svetle i tamne strane. Danas je Ana Vintur bivša glavna urednica američkog "Voga", ali i dalje aktivna globalna direktorka izdavačke kuće Condé Nast. Danas puni 76 godina, a mnogi komentarišu da se ne menja. Zašto? Frizura je ono što ne menja - već 62 godine.

Ana je jedna od najuticajnijih figura u savremenoj modnoj industriji, poznata po strogom pristupu poslu i želji da kontroliše sve procese u izdanjima sa kojima radi. Njena vizija u "Vogu" podigla je časopis na potpuno novi nivo - od editorijala do fotografija, menjajući percepciju o modnim publikacijama i prilagođavajući jedan od najstarijih modnih magazina svetu društvenih mreža, interneta i veštačke inteligencije.

Ipak, ono što je možda i najprepoznatljivije kod nje nije samo modna hrabrost, već i njena frizura. Ana već više od šest decenija ne menja svoj prepoznatljivi bob sa šiškama. To je objasnila Rijani, u Jutjub emisiji Go Ask Anna.

"Jednom sam pokušala da promenim frizuru i to je bila katastrofa. Morala sam da nosim šešir nekoliko meseci. Zato sam previše zabrinuta i previše lenja da pokušam ponovo. Bila sam kod mnogih frizera, ali ne mogu da se setim koliko dugo nosim bob. Mislim da je to skoro ceo život", rekla je.

Danas, u 76. godini, njen bob i dalje važi za simbol stila, a što je posebno zanimljivo, to je da je ova frizura ponovo u vrhu trendova. Prvi bob sa šiškama napravila je sa samo 14 godina. Razlog? Bio je početak njene buntovne prirode.

Ana Vintur rođena je u aristokratskoj porodici. Njena majka Eleonora bila je filmska kritičarka i aktivistkinja, dok je otac Čarls Vintur uređivao novine Evening Standard. Njeni roditelji ozbiljno su shvatali njenu ranu strast prema modi, a još u tinejdžerskim danima Ana je pokazivala buntovnu prirodu. Sa samo 16 godina izbačena je iz škole zbog kršenja pravila oblačenja, jer su njene suknje i kosa postajale sve kraće.

Pod njenim vođstvom, "Vog" je počeo da se obraća ženama koje žele da budu informisane, nezavisne i ekonomski aktivne. A frizura, sunčane naočare i bezvremenski stil Ane Vintur postali su sinonim za moć, autoritet i luksuz u modnom svetu.

