Jedna od najslavnijih modnih dizajnerki na svetu, Vera Vang (76) izgleda kao da je otkrila eliksir mladosti i brižno ga čuva samo za sebe. Njujorčanka kineskog porekla pojavila se na CFDA dodeli nagrada u Njujorku, gde je privukla brojne poglede svojim mladolikim izgledom. Pozirala je u dugoj beloj suknji i crnom topu s istaknutim rukavima. Ova kombinacija istakla je njenu vitku figuru i mladolik izgled.

Vera Vang Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Vera je u junu ove godine proslavila 76. rođendan, a mnogi su uvereni da slavna dizajnerka uopšte ne stari. Ranije je izjavila da starenje smatra "staromodnim" i da u životu "uvek morate da se trudite da rastete u svakom pogledu." U intervjuu iz 2022. koji je dala za "BBC 100 Women", Vera Vang je otkrila da je njen "magični eliksir mladosti" naporan posao.

Eksplicitne scene u novoj sezoni "Crne svadbe" izazvale pometnju Foto: Yvonne Tnt/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vera je u modnoj industriji od svoje 18. godine, a s 23 godine ušla je u istoriju kao najmlađa modna urednica magazina Vogue. Međutim, tek 20 godina kasnije pokrenula je svoju istoimenu modnu marku. Svoju kompaniju pokrenula je s 40 godina i otkrila da se oseća "veoma srećnom" što je izgradila sopstveno carstvo. Danas i dalje radi kao glavna kreativna direktorka svog modnog carstva. Međutim, možda je od posla još moćniji njen pristup lepoti – a to je da je ne shvata previše ozbiljno. Jednom prilikom je otkrila da je njena ishrana zaslužna za njen mladalački izgled – tvrdi da je tajna u votki, McDonald‘su i krofnama.

Foto: Profimedia

"Svaki dan naručujem McDonald‘s i tako dve nedelje u komadu, a onda promenim ishranu. Obožavam i krofne iz Dunkin‘ Donutsa, punjene kremom od vanile i posipane šećerom. Uveče se počastim votka-koktelom, a osim toga pijem samo vodu. Odrekla sam se dijetalne Cole i to mi je bila najteža stvar koje sam morala da se odreknem", otkrila je jednom prilikom.

