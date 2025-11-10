Slušaj vest

Supruga Entonija Hopkinsa, Stela Arojave, veruje da njen suprug, dobitnik Oskara koji ima 87 godina, s kojim je u braku već 22 godine, možda ima autizam.

U novom intervjuu povodom promocije njegove autobiografije "Dobro smo prošl", Kid, zvezda filma Hanibal priznao je da mu je supruga, koja ima 69 godina, jednom rekla da neki njegovi obrasci ponašanja odgovaraju "Aspergerovom sindromu".

- Opsednut sam brojevima. Opsednut sam detaljima. Volim da je sve u savršenom redu. I da pamtim stvari - rekao je Hopkins za Sandej tajms.

Entoni Hopkins Foto: Beta/AP

- Stela je to istražila i rekla mi: ‘Ti sigurno imaš Aspergerov sindrom.

- Nisam imao pojma o čemu govori - nastavio je glumac, komentarišući njenu opasku. - Iskreno, ni ne verujem u to.

Aspergerov sindrom je nekada bio dijagnoza koja se postavljala nekim osobama iz spektra autizma. Danas se taj pojam više ne koristi, sve je objedinjeno pod nazivom poremećaj iz spektra autizma (ASD). Osobe sa ASD-om mogu imati poteškoće u socijalnim interakcijama i komunikaciji, kao i opsesivne interese i ponavljajuće obrasce ponašanja.

Iako je novinar pokušao da mu objasni da bi kasnija dijagnoza mogla imati i pozitivnu stranu, Hopkins nije bio uveren.

- Pa, valjda sam ciničan, ali to je sve glupost - rekao je. - To je sve besmislica. ADHD, OCD, Asperger, bla, bla, bla. Bože, to se zove, živeti.

- To je jednostavno biti ljudsko biće, puno zamršenih emocija, misterija i svega što nosimo u sebi. Puni smo mana, prljavštine i ludila, to je ljudska priroda. Sve te etikete... koga briga? Sad je to postalo pomodarstvo.

U knjizi "Dobro smo prošli", Kid, Hopkins se dotiče i svog narušenog odnosa sa ćerkom, Abigejl, koja ima 57 godina i koju je dobio u braku sa prvom suprugom, Petronelom Barker. Otac i ćerka nisu u kontaktu više od 20 godina, a glumac je ranije priznao da "nije bio dobar otac".

Hopkins je napustio porodicu jedne noći dok je bio u teškoj fazi alkoholizma, tada je Abigejl imala samo godinu dana. On i Barker su se ubrzo razveli, 1972. godine.

Napisao je da je "nakon što je shvatio da nije sposoban da bude otac Abigejl, odlučio da više nikada nema decu... Nisam mogao da učinim drugom detetu ono što sam učinio njoj".

Kada se 1977. godine izlečio od alkoholizma, pokušao je da obnovi kontakt sa Abigejl i njenom majkom, ali njihov susret bio je "neprijatan".

- Nisu želele da budu tamo - piše u memoarima. - Tokom ručka, stalno su se gledale i razmenjivale poglede. Abigejl kao da nikada nije mogla da mi oprosti što sam napustio porodicu dok je bila beba.

Hopkins je zaključio da njegovo otuđenje od ćerke ostaje "najtužnija činjenica mog života i moje najveće žaljenje… ta hladnoća je moj podrazumevani način... Nadam se da moja ćerka zna da su moja vrata za nju uvek otvorena... Želim joj da bude dobro i srećna."

