Srbi pre 20 godina uzdisali za fatalnom Normom: Bila je ikona telenovela, danas gazi 5. deceniju i izgleda kao da nije ostarila ni dana (FOTO)
Latinoameričke telenovele u devedesetih godina prošlog i tokom prve decenije ovog veka bile izuzetni popularne u Srbiji. Jedna od njih bila je serija "Skrivene strasti" (Pasión de gavilanes), koja je kod nas emitovana tokom 2004. i 2005. godine.
Kolumbijska glumicaDana Garsija, koja je u pomenutoj seriji glumila jednu od glavnih uloga, čuvenu Normu, osvojila je srca publike širom sveta svojom harizmom i talentom.
Iako je prošlo gotovo dve decenije od snimanja i emitovanja serije, Dana Garsija se nije mnogo promenila - i dalje je prepoznatljiva po prelepim očima i dugoj kosi, i aktuelna je u glumačkom svetu kao i nekada.
Ko je Dana Garsija?
Dana Garsija je rođena 4. februara 1978. godine u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, i od malih nogu je bila povezana s umetnošću. Ona je ćerka pevačice koja je obeležila sedamdesete godine prošlog veka, Klaudije Osune, pa se još od detinjstva okrenula pevanju, ali i glumi. Sarađivala je sa sestrom Klaudijom, sa kojom je osnovala muzički bend. Zajedno su stekle veliku lokalnu popularnost i sarađivale sa talentovanim muzičarima.
Dana je kao mala glumila u televizijskim reklamama, a kada je imala sedam godina oprobala se i kao voditeljka i glumila u serijama. Upisala je glumu na Nacionalnom teatru Kolumbije, i tokom bogate karijere glumila je u različitim televizijskim serijama i vodila emisije.
Dana Garsija je svoju prvu ulogu ostvarila 1994. godine u kolumbijskoj TV seriji "Cafe con aroma de mujer" (Kafa sa mirisom žene). Našoj publici je najpoznatija po ulozi u seriji "Skrivene strasti" za koju je dobila i nagradu 2004. godine za najbolju glumicu u glavnoj ulozi. Ova telenovela kod nas je bila poznata i kao "Tri brata i tri sestre".
Privatni život Dane Garsije
Lepa glumica ima sina Dantea kog je dobila u julu 2017. godine u emotivnoj vezi sa španskim novinarom i piscem Ivanom Gonzalesom.
