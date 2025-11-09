Slušaj vest

Oskarovka Riz Viterspun od početka karijere važi za večito nasmejanu ženu, a u poslednje vreme ona sve otvorenije priča o teškim trenucima kroz koje je prošla i predugo skrivala.

Ona je nedavno otkrila da se dugo bori protiv anksioznosti i kako pomaže sebi, a sada se osvrnula na tajnu bitku protiv postporođajne depresije.

1/7 Vidi galeriju Riz Viterspun Foto: Profimedia

Rolerkoster emocija

U intervjuu koji je dala za časopis Harper's Bazaar, glumica je ispričala da je prve simptome depresije osetila još kao tinejdžerka, ali da ju je ona koja se dogodila nakon što je donela na svet ćerku Avu 1999. gotovo slomila.

– Tokom prvih šest meseci sam u isto vreme bila srećna i užasno tužna – počela je Riz. – Plakala sam neprestano, nisam spavala i bila sam iscrpljena. Nisam očekivala takav hormonski pad. Osetila sam ga odmah posle porođaja i ponovo šest meseci kasnije, kad sam prestala da dojim.

Viterspunova je otkrila i da je njena baka Dorotea, takođe, patila od depresije nakon rođenja deteta, zbog čega ju je mama upozorila da bi i ona mogla da joj bude sklona.

– Moja baka je bila obrazovana, sposobna žena, ali je ostajala sama s dvoje dece dok joj je muž radio. Mama mi je rekla: "Moraš da budeš oprezna, to može biti genetski". I bila je u pravu – prisetila glumica.

Riz Viterspun je dodala da je u to vreme, kao veoma mlada majka, bila preplavljena savetima i mišljenjima okoline, koja je imala ponešto da joj kaže na svaku temu: kako treba da se porodi, doji, hrani bebu...

– To može da bude iscrpljujuće. Imala sam sreću da sam imala drugaricu koja me je ohrabrila da potražim pomoć. Nažalost, mnogi to nemaju i pate u tišini, skrivajući svoje probleme – objasnila je glumica.

Anksioznošću do uspeha

Danas, međutim, Riz Viterspun veruje da je anksioznost na neki način delimično zaslužna za njen uspeh u karijeri.

Riz Viterspun patila je od postporođajne depresije Foto: David Dee Delgado / AFP / Profimedia

– Toliko se "stresiram" oko posla da me je to odvelo zaista, zaista daleko – kaže ona.

– Nagrađena sam zbog svoje anksioznosti i perfekcionizma. Ali kako starim, počinjem da se opuštam pred idejom da je to što jesam dovoljno. Mislim, imala sam mnogo sreće, sjajne poslovne prilike i sarađivala s nekim od najboljih ljudi na planeti.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: