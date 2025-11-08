Slušaj vest

Viktorija Bekam pokazala je kako izgleda kuhinja koju deli sa suprugom Dejvidom, a jedan detalj iz videa odmah je pokrenuo lavinu komentara.

Nekadašnji fudbaler Dejvid Bekam, nakon završetka sportske karijere, posvetio se svom vrtu i često pokazuje da uživa u kuvanju. Njegova supruga, modna kreatorka Viktorija, nedavno je podelila snimak iz njihove kuhinje koji je oduševio obožavaoce.

Dejvid u ulozi poslastičara

Povodom Noći veštica, Viktorija je objavila video u kojem Dejvid priprema kolač, dok ga ona iza kamere bodri duhovitim komentarima.

- Kako ti ide, Dejvide? - pitala je dok se on borio da izvadi biskvit iz kalupa. Iako mu u početku nije išlo savršeno, ubrzo je pokazao da mu mikser i čokoladna glazura nisu strani.

Detalj koji je privukao pažnju

Ono što je najviše oduševilo gledaoce nije bio kolač, već osvetljenje u fiokama njihove kuhinje. Kada bi Dejvid izvukao fioku, svetla bi se automatski upalila – što su mnogi odmah proglasili genijalnim i praktičnim rešenjem koje bi voleli i u sopstvenom domu.

Komentari su se nizali: „Više me impresionira to što zna u kojoj je fioci činija“, „Svetla u fiokama, omg!“, „Obožavam osvetljene fioke! Jednostavne stvari me najviše raduju.“

Viktorijin humor i Dejvidova kulinarska dominacija

Bekam, koji u slobodno vreme voli da kuva kako bi se opustio, poznat je po tome da u kuhinji obično preuzima glavnu reč. Viktorija se često našali na svoj račun, pa je uz snimak dodala:

- Opet pomažem Dejvidu u kuhinji... šta bi on bez mene!

Supružnici redovno dele ovakve momente sa fanovima. U jednom od novijih videa, Viktorija je snimila Dejvida dok priprema tradicionalni porodični nedeljni ručak. Kada ga je pitala da li mu je potrebna pomoć, on je kroz smeh odgovorio:

- Od koga? - i zatim odlučno dodao: - Apsolutno ne. Drži se podalje!

Viktorija je kroz osmeh uzvratila: - Šta misliš pod tim da se držim podalje? Spremna sam da pomognem, na šta se Dejvid našalio: - Draga, nećemo praviti tost sa šunkom i sirom.

