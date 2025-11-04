Slušaj vest

Dana 30. oktobra, Bakingemska palata objavila je istorijsku izjavu kojom je pokrenut zvaničan proces oduzimanja titula, počasnih zvanja i priznanja princu Endrjuu.

U istoj izjavi kralj Čarls i kraljica Kamil izrazili su saosećanje sa žrtvama zlostavljanja: - Njihova Veličanstva žele jasno da stave do znanja da su njihove misli i najdublje saučešće bile i ostaće sa žrtvama i preživelima svih oblika zlostavljanja.

U galeriji pogledajte fotografije princa Endrjua:

1/7 Vidi galeriju Britanski princ Endrju Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, prema pisanju lista The Times, princ Endrju je godinama odbijao da odobri bilo kakve izjave palate u kojima se spominju žrtve, još od svog čuvenog intervjua za emisiju Newsnight 2019. godine.

Odbacivanje optužbi i kontroverze

Endrju je uporno negirao optužbe Virdžinije Đufre, koja je tvrdila da su pokojni osuđeni pedofil Džefri Epstajn i Gilejn Maksvel trgovali njom i omogućili njen kontakt sa princom kada je imala 17 godina. Njene tvrdnje ponovljene su u posmrtno objavljenim memoarima “Nobody’s Girl”, koji su izašli 21. oktobra.

Prema navodima The Times on Sunday, princ je konstantno odbijao da potpiše izjave koje bi pomenule žrtve, iako su sve zvanične izjave palate od 2019. godine zahtevale njegov potpis. Izvor blizak kralju izjavio je da je već duže vreme postojala želja da se u javnim saopštenjima čuje glas žrtava, u skladu sa humanitarnim radom kraljevske porodice i podrškom organizacijama koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja.

U galeriji pogledajte fotografije Virdžinije Đufre:

1/6 Vidi galeriju Virdžinija sva dešavanja deli na svom instagram profilu Foto: virginiarobertsrising11/instagram

- Porodica je dugo smatrala da glasovi žrtava moraju biti prisutni u ovim izjavama, jer su one ključni deo priče. Kraljica i Vojvotkinja od Edinburga ne mogu verodostojno da nastave svoj rad u oblasti borbe protiv zlostavljanja ako na to ne ukažu. Sada je kralj izgubio strpljenje – ovo više nije izjava odbora, već izjava kralja, rekao je izvor za The Times.

Gubitak titula i imena

U izjavi objavljenoj 30. oktobra navodi se da će, osim titule vojvode od Jorka, Endrju izgubiti i titulu princa, te će ubuduće koristiti ime Endru Mauntbaten Vindzor. Ova odluka dolazi kao posledica višegodišnjih skandala i njegovih veza sa pokojnim Džefrijem Epstajnom, osuđenim pedofilom.

Zanimanje javnosti za njihov odnos ponovo je oživelo u septembru, kada su britanski tabloidi The Sun i Daily Mail objavili e-mail prepisku koja pokazuje da su njih dvojica bili u kontaktu i nakon što je Endrju u intervjuu sa novinarkom Emili Mejtlis tvrdio da je prekinuo prijateljstvo sa Epstajnom još 2010. godine.

Upletena i Sara Ferguson

U galeriji pogledajte odlomke iz memoara Virdžinije Đufre:

1/9 Vidi galeriju Virdžija Đufre otkrila je u memoarima pod nazivom „Nobody’s Girl“ detalje zlostavljanja od strane Džefrija Epstajna i princa Endrjua Foto: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U istim procurenim e-mailovima pojavljuje se i Sara Ferguson, Endrjuova bivša supruga, koja je Epstajnu poslala poruku u kojoj ga naziva “vrhunskim prijateljem”. Nakon što je to otkriveno, 2011. godine je odstupila iz pokroviteljstva šest humanitarnih organizacija, pokušavajući javno da se distancira od njega.

Kralj Čarls povlači konačan potez

Odluka kralja da oduzme titule i da javno izrazi podršku žrtvama označila je kraj jedne od najkontroverznijih epizoda u novijoj istoriji britanske monarhije. Za mnoge, to je i jasan signal da palata više ne želi da prikriva postupke koji su narušili njen ugled – pa makar u pitanju bio sam kraljev brat.

Pogledajte video: Kejt Midlton nosila je dve venčanice