Slušaj vest

Britanska starleta Kejti Prajs, izazvala je zabrinutost kod fanova nakon što je na društvenim mrežama pokazala kvržice na čelu.

Kejti (47) je na svom Snapchatu objavila selfie u krupnom planu, pokazujući nekoliko izbočina na čelu. „Imam kvržice na čelu“, napisala je uz fotografiju. Na sličan način, sliku je podelila i na svom Instagram Stories profilu, a na fotografiji se vidi da kvržice idu od obrva do sredine čela, pri čemu je najveća u samom centru.

Kejti Prajs botoks izbočine
Foto: printscreen/društvene mreže

Na Snapchatu je objavila i video snimak „pre“ botoksa, gde su na čelu označene crnim markerom tačke koje verovatno predstavljaju mesta injekcija. „Ovako je izgledalo pre“, rekla je u prvom snimku, dok je u drugom komentarisala pojavu kvržica.

„Trenutno izgleda kao da imam kvržice na licu, moje ‘prelepe lady lumps’“, našalila se Kejti, aludirajući na pesmu grupe Black Eyed Peas – My Humps, koja je svirala u pozadini videa.

Stručnjaci upozoravaju da su kvržice česta reakcija na botoks, bilo zbog samog uboda iglom ili eventualne alergijske reakcije na supstancu.

Kejti Prajs botoks izbočine (1).png
Foto: printscreen/društvene mreže

Ovo je samo nekoliko nedelja nakon što je Kejti počela da posećuje lekare zbog neobjašnjivog gubitka težine, a nekoliko meseci nakon što je u avgustu prošla kroz facelift vredan 10.000 funti.

Starleta je otkrila da je prošlog meseca završila u bolnici zbog drastičnog gubitka težine u proteklih godinu dana.

Ne propustitePop kulturaStarletin bivši muž optužen za silovanje i napastvovanje devojčice: Sve se dešavalo dok su oni još bili u braku
kejti-prajs-profimedia0764914860.jpg
Pop kulturaČuvena starleta ponovo išla pod nož: Nove fotke sve šokirale! Pokazala ožiljak na licu posle još jedne plastične operacije u nizu (FOTO)
Kejti Prajs
Pop kultura"Videla sam stvari koje deca ne smeju da vide" Ispovest ćerke čuvene starlete koja je dotakla dno: "Još uvek se oporavljam"
Princes Andre, ćerka Kejti Prajs
Pop kulturaUgradila je tolike zube da više vilicu ne može da zatvori: Starleta prvo uništila telo, pupak joj došao do grudi, a sad i lice
Kejti Prajs ugradila ogromne zube