Britanska starleta Kejti Prajs, izazvala je zabrinutost kod fanova nakon što je na društvenim mrežama pokazala kvržice na čelu.

Kejti (47) je na svom Snapchatu objavila selfie u krupnom planu, pokazujući nekoliko izbočina na čelu. „Imam kvržice na čelu“, napisala je uz fotografiju. Na sličan način, sliku je podelila i na svom Instagram Stories profilu, a na fotografiji se vidi da kvržice idu od obrva do sredine čela, pri čemu je najveća u samom centru.

Na Snapchatu je objavila i video snimak „pre“ botoksa, gde su na čelu označene crnim markerom tačke koje verovatno predstavljaju mesta injekcija. „Ovako je izgledalo pre“, rekla je u prvom snimku, dok je u drugom komentarisala pojavu kvržica.

„Trenutno izgleda kao da imam kvržice na licu, moje ‘prelepe lady lumps’“, našalila se Kejti, aludirajući na pesmu grupe Black Eyed Peas – My Humps, koja je svirala u pozadini videa.

Stručnjaci upozoravaju da su kvržice česta reakcija na botoks, bilo zbog samog uboda iglom ili eventualne alergijske reakcije na supstancu.

Ovo je samo nekoliko nedelja nakon što je Kejti počela da posećuje lekare zbog neobjašnjivog gubitka težine, a nekoliko meseci nakon što je u avgustu prošla kroz facelift vredan 10.000 funti.