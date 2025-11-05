Slušaj vest

ako je Noć veštica 2025. već prošla, najupečatljiviji kostimi sa ovogodišnjih zabava i dalje privlače pažnju javnosti.

Hajdi Klum, poznata po svojoj 24. tradicionalnoj zabavi za Noć veštica, ponovo je bila epicentar neverovatnih maski i kreativnih ideja. Sama Klum je privukla pažnju u impresivnom kostimu Meduze, koji je zahtevao upotrebu brojnih proteza i učinio je gotovo neprepoznatljivom. Podsetimo se, prošle godine (2024) gosti su ostali u šoku kada se pojavila kao E.T.

Hajdi Klum i Tom Kaulic na žurci povodom Noći veštica 2025 Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ove godine posebnu pažnju privukli su Ajs Ti i njegova supruga Koko Ostin, koji su na zabavu stigli u zastrašujućim kostimima inspirisanim horor filmovima.

Pogledajte u galeriji ovo brutalno izdanje:

1/4 Vidi galeriju Koko Ti na žurci povodom Noći veštica Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Ajs Ti se transformisao u serijskog ubicu, obukavši crveni kombinezon, belu masku sa (lažnom) krvlju i noseći veliki krvavi nož i ogroman kuk zakačen za bok. Koko Ostin je, s druge strane, obukla kostim lutke Čakija, poznate po svojoj ozloglašenoj brutalnosti, sa crvenom perikom, prugastom rolkom sa izrezima i bodijem na kojem je pisalo „Želim da se igram“.

Iako je kostim bio kreativan svi pogledi su bili uprti u njene raskošne obline koje su sevale na sve strane, a posebno zadnjicu koja je hipnotisala i paparace.

