Princ Vilijam je svoj prvi dan u Brazilu završio posetom jednoj od najpoznatijih svetskih plaža – Kopa Kabani. Iako je u Rio de Žaneiro doputovao prvenstveno zbog posla vezanog za zaštitu životne sredine, pronašao je vremena i za opuštanje i druženje sa decom uz omiljeni brazilski sport – odbojku na pesku.

Izuo cipele i zaigrao

Princ od Velsa (43) pridružio se mladim sportistima, članovima Instituta Levante, škole koju vodi brazilska olimpijka Karolina Solberg, a koja ima cilj da promeni živote dece kroz sport. Budući kralj je izuo cipele i bos zaigrao desetak minuta, ali je pre početka u šali zamolio protivnike: "Budite blagi prema meni".

Vilijam se nije štedio – skakao je uvis i bacao se u pesak kako bi odbranio loptu. Karolina Solberg je za magazin People izjavila da kraljevski gost ima "puno energije" i potencijal da postane ozbiljan odbojkaš.

- Visok je. Može smečirati, itekako može. Mislim da bi mogao biti stvarno dobar ako bi više vežbao, rekla je i dodala je i da je bio sjajan s mladima: - On je tako nežna osoba i pokazao je dobrotu prema svima.

Olimpijka je izrazila i oduševljenje što je princ istakao njen institut: - Neverovatno je. Nikada nisam očekivala ovakvo iznenađenje, primiti poziv da budem deo ovoga. To je neverovatna čast i zadovoljstvo, a bilo je zabavno i videti ga kako igra moj sport.

Poseta Marakani i fudbalski izazovi

Odbojka je bila vrhunac prvog sportskog dana u Riju za Vilijama. Pre toga je posetio legendarni stadion Marakana, gde se zajedno s bivšom zvezdom brazilske reprezentacije Kafuom pridružio mladima u izvođenju jedanaesteraca.

Tokom posete, Vilijam je okupio mlade iz celog Brazila koji u svojim zajednicama rade na rešavanju ekoloških izazova uz podršku fudbalskog kluba Terra, u okviru kampanje koja povezuje klubove, igrače i nevladine organizacije kako bi podstakli razgovore o klimatskim promenama.

- Naša deca su bila oduševljena, a princ Vilijam je postavljao puno pitanja i komunicirao s decom. Bilo je prekrasno. Njegova aura i energija pokazuju da on zaista ima svrhu. Bio je to vrlo poseban trenutak za nas, rekao je suosnivač Terre, Rikardo Kalkado.

