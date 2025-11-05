Slušaj vest

Britanska pevačica Lili Alen ne krije ništa – ni svoje emocije ni svoja mišljenja. Na predstavljanju svog prvog albuma posle sedam godina u stanu Mela Otenberga, Alen je otvoreno govorila o svemu.

„Osećam se preplavljeno. Nisam mislila da ću ikada više moći da pišem muziku“, emotivno je rekla Alen dok je brzo odlazila u toalet tokom zabave povodom predstavljanja albuma u ​​hotelu Standard.

Novi album, „West End Girl“, je iskren i surov prikaz njenog emocionalnog sloma braka sa glumcem iz serije „Stranger Things“. Zabavu povodom predstavljanja albuma prošlog petka organizovao je časopis Perfect, koji je organizovao večeru za Lili i njene prijatelje u restoranu Decimo.

Zabava je takođe imala neobičan, humorističan preokret – pored svakog mesta na stolu bile su poklon kutije. Umesto klasične sveće ili slatkiša, svaka kutija je sadržala plavo-belu igračku za odrasle sa tufnama, aludirajući na stih iz pesme „Pussy Palace“, u kojem Alen otkriva predmet u torbi svog muža.

Među srećnim gostima koji su dobili ove neobične poklone bili su njena koleginica iz podkasta Mikita Oliver, model Advoa Aboa, urednica časopisa Perfect Kejti Grand i voditelj Nik Grimšo.

Lili Alen je svojim povratkom na muzičku scenu dokazala da nema šta da krije i da je spremna da ispriča svoju priču kroz iskrenu i ličnu muziku.

