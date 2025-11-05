Slušaj vest

Kim Kardašijan, 45-godišnja američka influenserka i preduzetnica, priznala je da je koristila ChatGPT za pripremu za pravni ispit, ali da joj je veštačka inteligencija često zadavala probleme.

Tokom intervjua za Vanity Fair, kao deo serije o detektoru laži, njena koleginica iz serije All’s Fair, Tejana Tejlor, pitala je Kardašijan da li koristi veštačku inteligenciju za „životne savete“, „ljubavne savete“ ili kao prijateljicu. Kardašijan je negativno odgovorila na ta pitanja, ali je priznala da koristi ChatGPT za pravne savete.

„Kada želim da dobijem odgovor na pitanje, slikam ga i pošaljem u aplikaciju. Ali veštačka inteligencija mi je često zadavala probleme i padala sam na testovima... sve vreme“, rekla je Kardašijan. „Onda se naljutim i vičem na nju.“

Tejlor je pitala: „Dakle, ona ti je prijateljica i neprijatelj u isto vreme?“

„Da, prijateljica“, odgovorila je Kim. „A onda piše: 'Ovo je samo lekcija o verovanju svojim instinktima. Dakle, već ste znali odgovor.'“

Kim je dodala da, iako ChatGPT ponekad pogreši, ona ga i dalje koristi i deli svoja iskustva sa prijateljima putem grupnog ćaskanja: „Snimam sve i šaljem ga prijateljima: 'Možete li da verujete da ova veštačka inteligencija deluje na mene?' To je ludo.“

Operator detektora laži potvrdio je da je Kardašijan govorila istinu o korišćenju veštačke inteligencije.

Podsećanja radi, pravosudni ispit u Kaliforniji uključuje pet esejskih pitanja u trajanju od jednog sata, jedan test od 90 minuta i 200 pitanja sa višestrukim izborom, izveštava TMZ.

