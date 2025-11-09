Slušaj vest

Sindi Krafordi njena ćerka Kaja Gerber još jednom su pokazale da su najpoznatiji supermodel duo majke i ćerke, pojavivši se zajedno na svečanoj „LACMA Art+Film Gali 2025“. Pozirajući pred kamerama zajedno izgledale su neverovatno usklađeno i glamurozno. Oduševile su sve prisutne svojom elegancijom i glamuroznim izgledom.

Kaja Gerber i Sindi Kraford Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Imale su čak i gotovo identične frizure u stilu holivudskih vintidž talasa, dok su nosile spektakularne haljine u odvažnim bojama koje su bile isti model. Mlada manekenka Kaja Gerber odabrala je „gucci“ dugu crvenu haljinu, bez rukava, sa šljokicama i dubokim dekolteom, koju je upotpunila crnim prstenom i neutralnim noktima.

Sindi I Kaja Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Sindi Kraford je nosila takođe „gucci“ haljinu, dugu, sa zlatnim šljokicama, koja je imala spuštene naramenice i izrez na leđima. Haljina je bila ukrašena resicama. Obe su nosile upečatljive naušnice.

Sindi i Kaja Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Njihov izgled nije samo idealan za crveni tepih. Ove glamurozne kombinacije mogu poslužiti kao inspiracija za predstojeću prazničnu sezonu, a slične duge haljine možete naći u pordavnicama ulične mode po pristupačnim cenama.

