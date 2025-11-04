Slušaj vest

Muzička ikona Madona se navodno udaje, a vest o njenim ličnim odlukama već je dospela na naslovne strane stranih medija. Umetnica je, za svog životnog saputnika, izabrala svog mladog dečka, Akima Morisa.

Insajder blizak paru potvrdio je da je veza između 67-godišnje pevačice i 29-godišnjeg fudbalera dostigla novi nivo. Par se tajno verio i sada se kreće ka braku. Tačan datum veridbe nije otkriven, ali Madona je spremna da svetu objavi svoju sreću. Ona je otvoreno priznala svojim voljenima da je Moris čini samopouzdanom i srećnom, i da se prema njoj ophodi "bolje od bilo koga drugog".

Venčanje u Evropi

Opcije za venčanje koje zvezda razmatra uključuju Italiju, Portugal i svoje imanje u Ist Hemptonu. Pevačica ne planira veliku proslavu, već želi da okupi samo najbližu porodicu i prijatelje kako bi podelili svoju sreću. Još jedan ključni aspekt ove zajednice je to što Madona namerava da potpiše predbračni ugovor sa svojim mladim ljubavnikom. A bivši fudbaler nema primedbi.

"Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akim nema primedbi na ovo - već je pristao na sve klauzule o poverljivosti otkako su počeli da se zabavljaju, tako da nema sukoba po ovom pitanju", rekla je Madonina pratnja.

Krili veridbu

Glasine o romansi između Madone i Akima Morisa prvi put su se pojavile u avgustu 2022. godine. Tada se par prvi put pojavio na naslovnoj strani časopisa "Paper". Ali u to vreme, njihova veza je bila prilično ležerna. Neko vreme je zamrla, ali se ponovo pojavila u julu 2024. godine. Tada je pevačica objavila fotografiju sa Akimom na društvenim mrežama, signalizirajući da njihova romansa nastavlja.

Madona i Akim Moris u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A u maju je Madona prisustvovala zabavi u čast 29. rođendana svog voljenog, i od tada nisu krili svoju vezu. Nakon što su isplivali detalji romanse, izvori Radar Online-a tvrde da se Madona tiho verila sa Akimom Morisom, talentovanim fudbalerom koji igra za NY Renegades FC. Par se prvi put upoznao tokom snimanja za Paper Magazine 2022. godine. Navodno su započeli vezu ubrzo nakon što se 67-godišnja pevačica prošle godine razišla sa bokserom Džošuom Poperom. Svoju vezu su javno potvrdili tokom leta 2024. godine. Fanovi su počeli da nagađaju o veridbi ranije ove godine, kada su primetili Madonnu sa dijamantskim prstenom tokom njenog novogodišnjeg putovanja u Tokio.

Jedan izvor je otkrio: - Madona stalno govori da ne želi da izgubi ni minut više. Uradila je sve što se moglo uraditi, ali sada žudi za nečim istinskim. Akim joj pruža osećaj mira i povezanosti - nasmejava je, inspiriše je na pravi način i prema njoj se ponaša bolje nego iko ranije.

Obožavaoci su podeljeni u dva tabora: neki podržavaju pevačicu i veruju da je konačno pronašla sreću, jer ljubav ne poznaje starosne granice. Drugi, međutim, sumnjaju da ova veza ima budućnost, ali Madona nije osoba koja obraća pažnju na kritike ili tuđa mišljenja i uvek u životu radi po svom.

