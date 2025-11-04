Slušaj vest

Legendarna glumica Mira Banjac danas proslavlja svoj rođendan, a njena koleginica i glumica Milica Milša joj je čestitala uz dirljive reči.

Milša je objavila njihovu zajedničku fotografiju od pre nekoliko godina sa snimanja serije "Zakopane tajne".

"Srećan rođendan, lepa moja Mirče", napisala je Milša. Čestitkama se pridružio i Milicin suprug i scenarista Žarko Jokanović.

"Srećan rođendan, draga moja Mirče", napisao je Žarko pored njihove zajedničke fotografije.

Milica Milša je nedavno otkrila da su ona i njen suprug učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu nakon velike porodične tragedije koja ju je zadesila i to u seriji "Nasledstvo".

- Jesmo, pričali smo sa Mirom. Probao je Žarko, ona je jako zahvalna, rekla je Žarku da je presrećna što je u ''Zakopanim tajnama'' napisao ulogu specijalno za nju. Odigrala je ulogu i rekla: ''To je moja poslednja uloga, ne mogu više ništa''. Ona je jedna predivna žena, predivan čovek, glumica kakva se retko rađa, raskošnog talenta, veliki prijatelj, ona je neko ko je zaista poseban. Jako sam emotivna, Mira je neko ko nam je svima jako drag, prestrašno je ovo što joj se dogodilo- rekla je Milica Milša, koja Miru Banjac pre svega smatra predivnom ženom.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteKultura"Bila sam na ivici da dignem ruku na sebe" Mira Banjac bila je u kandžama zelenaša, a jedan poziv je promenio sve "Sela sam da napišem pismo"
Mira Banjac
Pop kultura"Nije zaslužila da joj se ovo desi" Milica Milša kroz suze o Miri Banjac: Jednu njenu rečenicu pamtiće do kraja života
mira banjac milica milša.jpg
Kultura"Nije voleo ljude, privatno je bio mizantrop" Mira Banjac otkrila detalj o Zoranu Radmiloviću koji malo ko je znao
Mira Banjac, Zoran Radmilović - kolaž fotografija
Kultura"Četrdeset godina ne znači ništa za jednu veliku uspomenu" Sećanje Mire Banjac na Zorana Radmilovića: Bio mi je "najbolja drugarica"
Mira Banjac, Zoran Radmilović - kolaž fotografija

 VIDEO: Mira Banjac 4 decenije posle filma "Majstori, majstori"

MIRA BANJAC 4 DECENIJE POSLE FILMA MAJSTORI, MAJSTORI Izvor: Kurir