Čestitala rođendan: Milica Milša objavila fotografiju sa Mirom Banjac uz emotivnu poruku!
Legendarna glumica Mira Banjac danas proslavlja svoj rođendan, a njena koleginica i glumica Milica Milša joj je čestitala uz dirljive reči.
Milša je objavila njihovu zajedničku fotografiju od pre nekoliko godina sa snimanja serije "Zakopane tajne".
"Srećan rođendan, lepa moja Mirče", napisala je Milša. Čestitkama se pridružio i Milicin suprug i scenarista Žarko Jokanović.
"Srećan rođendan, draga moja Mirče", napisao je Žarko pored njihove zajedničke fotografije.
Milica Milša je nedavno otkrila da su ona i njen suprug učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu nakon velike porodične tragedije koja ju je zadesila i to u seriji "Nasledstvo".
- Jesmo, pričali smo sa Mirom. Probao je Žarko, ona je jako zahvalna, rekla je Žarku da je presrećna što je u ''Zakopanim tajnama'' napisao ulogu specijalno za nju. Odigrala je ulogu i rekla: ''To je moja poslednja uloga, ne mogu više ništa''. Ona je jedna predivna žena, predivan čovek, glumica kakva se retko rađa, raskošnog talenta, veliki prijatelj, ona je neko ko je zaista poseban. Jako sam emotivna, Mira je neko ko nam je svima jako drag, prestrašno je ovo što joj se dogodilo- rekla je Milica Milša, koja Miru Banjac pre svega smatra predivnom ženom.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Mira Banjac 4 decenije posle filma "Majstori, majstori"