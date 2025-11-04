Milica Milša je nedavno otkrila da su ona i njen suprug učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu nakon velike porodične tragedije koja ju je zadesila i to u seriji "Nasledstvo".

- Jesmo, pričali smo sa Mirom. Probao je Žarko, ona je jako zahvalna, rekla je Žarku da je presrećna što je u ''Zakopanim tajnama'' napisao ulogu specijalno za nju. Odigrala je ulogu i rekla: ''To je moja poslednja uloga, ne mogu više ništa''. Ona je jedna predivna žena, predivan čovek, glumica kakva se retko rađa, raskošnog talenta, veliki prijatelj, ona je neko ko je zaista poseban. Jako sam emotivna, Mira je neko ko nam je svima jako drag, prestrašno je ovo što joj se dogodilo- rekla je Milica Milša, koja Miru Banjac pre svega smatra predivnom ženom.