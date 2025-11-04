Slušaj vest

Filmska producentkinja Nur Alfalah (31), ujedno i bivša devojka Al Pačina (85), "uhvaćena" je u izlasku sa 38 godina starijim komičarem Bilom Merom.

Njih dvoje pojavili su se na Noć veštica zabavi koju su organizovali Vas Džej Morgan i Majkl Braun u Šato Marmonu u Los Anđelesu. Alfalah i Mer zajedno su napustili zabavu, a oštro oko paparaca snimilo ih je u automobilu.

Nur je za zabavu povodom Noći veštica obukla korset i kratku suknju, dok se on pojavio u crvenoj tunici ukrašenoj zlatnim detaljima i pantalonama.

Glasine o vezi

Iako su se šuškanja o mogućoj vezi pojavila još prošle godine, Nur je tada negirala te navode.

- Bil je samo moj prijatelj. On je divan. Ipak, mi smo samo prijatelji, rekla je u razgovoru za TMZ.

Veza sa Al Paćinom

Podsetimo, Nur je sa Pačinom započela vezu 2022. godine, a raskinuli su 2024. Tokom veze dobili su sina Romana, a nakon raskida su ostali u dobrim odnosima.

Nur je jednom prilikom otkrila kako su se upoznali na jednoj večeri pre desetak godina: - Razmišljala sam, Bože, ovo je Al Pačino. Išla sam u filmsku školu, znala sam ko je on. On je jako talentovana i posebna osoba. Ali nisam imala nameru da će jednog dana biti otac mog sina, rekla je ranije.

Par se zbližio tokom pandemije koronavirusa.

- Al je živeo ulicu dalje od moje kuće i počeli smo svaki dan da provodimo zajedno, igrajući šah i gledajući filmove. To je bila kao filmska škola sa Al Pačinom. Onda je to jednostavno postalo nešto više, ispričala je ona.

Ranije veze

Nur Alfalah su ranije povezivali i sa Mikom Džegerom, Nikolasom Berggrinom, Elijem Rotom i Klintom Istvudom.

