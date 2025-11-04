Može joj se

Najmlađa članica porodice Bekam, Harper, otkrila je neobičnu naviku u ishrani dok je bila u društvu svog slavnog oca Dejvidau njihovom luksuznom domu u Majamiju.

Na Instagramu, bivši fudbaler Engleske podelio je video u kojem prikazuje upravo ispečeni vanila biskvit s bogatom glazurom. Međutim, jedno parče ostalo je bez glazure.

- Prošle noći sam ispekao lep vanila biskvit sa puno glazure, osim jednog malog dela, jer mojoj ćerki ne prija glazura, zar ne, Harper? - rekao je Bekam.

- Ne - odgovorila je Harper. David je video propratio duhovitim komentarom:

- Nema na čemu, Harper Seven.

Nakon objave pojavili su se i komentari na društvenim mrežama u kojima su kritikovali Harper i nazivali je "malom razmaženom bogatašicom".

- Ma ajde molim te, ne voli ona preliv... to je samo razmažena, mala bogatašica i tatina ćerka - glasio je jedan od njih.

Šta voli da jede najmlađa ćerka Dejvida i Viktorije Bekam?

Harper i Dejvid Foto: Debby Wong / Zuma Press / Profimedia

Harper je još 2020. godine spremala majci Viktoriji obrok sa lososom, škampima, šećernim mahunama, krastavcem, avokadom i brokolijem.

Dejvid je takođe otkrio svoje omiljene restorane u Majamiju, posetio je Pekaru u Karakasu sa venecuelansko-francuskim specijalitetima, i doručkovao u El Bagel u Kokonat Grouvu.

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: