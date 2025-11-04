Slušaj vest

Najmlađa članica porodice Bekam, Harper, otkrila je neobičnu naviku u ishrani dok je bila u društvu svog slavnog oca Dejvidau njihovom luksuznom domu u Majamiju.

Na Instagramu, bivši fudbaler Engleske podelio je video u kojem prikazuje upravo ispečeni vanila biskvit s bogatom glazurom. Međutim, jedno parče ostalo je bez glazure.

- Prošle noći sam ispekao lep vanila biskvit sa puno glazure, osim jednog malog dela, jer mojoj ćerki ne prija glazura, zar ne, Harper? - rekao je Bekam.

- Ne - odgovorila je Harper. David je video propratio duhovitim komentarom:

- Nema na čemu, Harper Seven.

Nakon objave pojavili su se i komentari na društvenim mrežama u kojima su kritikovali Harper i nazivali je "malom razmaženom bogatašicom". 

- Ma ajde molim te, ne voli ona preliv... to je samo razmažena, mala bogatašica i tatina ćerka - glasio je jedan od njih.

Šta voli da jede najmlađa ćerka Dejvida i Viktorije Bekam?

dejvid-bekam-harper-bekam-profimedia0878244433.jpg
Harper i Dejvid Foto: Debby Wong / Zuma Press / Profimedia

Harper je još 2020. godine spremala majci Viktoriji obrok sa lososom, škampima, šećernim mahunama, krastavcem, avokadom i brokolijem.

Dejvid je takođe otkrio svoje omiljene restorane u Majamiju, posetio je Pekaru u Karakasu sa venecuelansko-francuskim specijalitetima, i doručkovao u El Bagel u Kokonat Grouvu.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kulturaViktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Svi govore da je preslikana slavna majka
Screenshot 2025-08-18 154632.png
Pop kulturaBekamovi proslavili Dejvidov 50. rođendan u stilu kraljevske porodice: Najmlađa Harper ukrala šou!
harper bekam dejvid bekam profimedia-0973503329.jpg
Pop kulturaOči celog sveta ponovo uprte u ćerku Dejvida i Viktorije Bekam: Harper se pojavila u haljini za koju kažu da baš nije za devojčicu od 13 godina (FOTO)
harper bekam dejvid bekam profimedia-0973503329.jpg
Pop kultura"BEKAMOVO PONAŠANJE JE JEZIVO" Slavnog fudbalera paparaci snimili s ćerkom, a jedan deo javnosti ZGROŽEN onim što vidi (FOTO)
dejvid-bekam-harper-bekam-profimedia0878244709.jpg

 VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: 

Dejvid Bekam pokazao baštu Izvor: Instagram/__beckham75__