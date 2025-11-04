Slušaj vest

Glumica i model Amber Valeta privukla je sve poglede kada se pojavila na dodeli CFDA nagrada 2025. godine, održanoj 3. novembra u Američkom muzeju prirodne istorije u Njujorku, u jednom od najpoznatijih vintidž Versace modela.

Ona se pojavila u zelenoj Versace haljini koju je Dženifer Lopez proslavila 2000. godine na 42. godišnjoj dodeli Gremi nagrada. Valeta, koja danas ima 51 godinu, unela je dozu nostalgije na crveni tepih kada se pojavila u modelu koji je proslavio njeno ime na reviji Versace proleće/leto 2000. pre više od dve decenije – u legendarnoj zelenoj haljini.

Ubrzo nakon toga usledila je prava modna groznica. Prema podacima portala Project Syndicate, taj modni trenutak izazvao je ogroman porast pretraga na Guglu i zapravo doveo do nastanka Gugle Images servisa. Haljina dugih rukava sa tropskim printom ima dubok V-izrez koji se spušta ispod stomaka, kao i odvažni prorez, sa upečatljivim zelenim detaljem na prednjem delu struka bila je hit pre dve decenije, a čini se da je i danas.

Baš kao i Lopez 2000. godine, Valeta je nosila upečatljiv prsten i slične sandale bez kaiša, a kosu je pustila da pada niz leđa što je još dodalo dozu glamura i seksepila. Valeta se takođe fotografisala sa Donatelom Versace, dizajnerkom legendarne haljine. Pored Valetta i Versace, na CFDA dodeli 2025. godine prisustvovale su i mnoge druge poznate ličnosti, uključujući Anu Vintur, Naomi Kembel, Ešli Grejem, Mendi Mur, Kijara i druge.

Dženifer Lopez je još 2019. godine govorila o noći kada je prvi put obukla zelenu Versace haljinu na Gremi nagradama i njenom uticaju na svet, rekavši za Vogue:

- To je bio trenutak koji je pokrenuo maštu ljudi… u smislu moje karijere, ova haljina je zaista obeležila jedan trenutak u vremenu. Čak i ako ne znate moju muziku ili filmove, ljudi znaju za taj trenutak i tu haljinu. To je to - istakla je Lopez. Ona je verziju iste haljine ponovo nosila 2019. godine na Versace reviji tokom Nedelje mode u Milanu.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavila poređenja načina na koji su glumice iznele ove komade, ali i same Valete od pre 26 godina i danas.

Godine su ostavile trag na telu glumice koja i danas izgleda maestralno za 51. godinu, ali su mnogi bili mišljenja da je ovim pojavljivanjem samo narušila utisak koji je ostavila tada i da je bolje da dobre stvari ostanu u prošlosti nego da se nekim novim pojavljivanjima naruši utisak koji čuvamo godinama.

