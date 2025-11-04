Slušaj vest

Reper Jang Blid preminuo u 51. godini nakon komplikacija izazvanih aneurizmom mozga.

Reper rođen kao Glnn Klifton Džunior, preminuo je u subotu u 51. godini života, nakon što je imao komplikacije izazvane aneurizmom mozga, prenosi TMZ.

Hospitalizovan i na respiratoru

Glen je u bolnicu primljen nekoliko dana ranije i bio je smešten na intezivnu negu, priključen na respirator. Njegova partnerka, Tameka Long, majka njihovog desetogodišnjeg sina, objasnila je da je aneurizma nastala usled unutrašnjeg krvarenja.

Sin potvrdio vest o smrti

Njihov sin, Taj Gi Ramon, emotivno je potvrdio očevu smrt putem Instagram videa u ponedeljak, nazivajući trenutak kada je Jang Blid „dobio svoja krila“ 1. novembra.

"Moj otac nije imao stvarne zdravstvene probleme u periodu pre smrti, osim što je imao povišen krvni pritisak za koji je primao lekove,“ rekao je Taj Gi.

Muzička ostavština

Jang Blid je bio poznat po hitovima poput „How Ya Do That“, koja je uključena u soundtrack filma „I'm Bout It“ iz 1997. godine.

Njegova smrt ostavlja prazninu u svetu hip-hopa, a porodica i fanovi se opraštaju od muzičkog talenta koji je ostavio neizbrisiv trag.