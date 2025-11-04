Slušaj vest

U stanu u zagrebačkom naselju Zapruđe 2. novembra 2011. godine preminula je jedna od najvećih hrvatskih pevačica 20. veka, Ana Štefok umrla je u 72. godini, sama, zapuštena i gladna, teška svega 30 kilograma.

Njena smrt od posledica srčanog udara šokirala je javnost i otvorila bolno pitanje o brizi društva za svoje zaslužne umetnike. Rođena 1940. godine u Zagrebu, Ana je karijeru započela u crkvenom horu, a zvezdani status stekla je zahvaljujući zvonkom sopranu. Mediji su je zbog izvanredne interpretacije nazivali hrvatskom Connie Francis i domaćom Edith Piaf.

Ana Štefok Foto: vinyldaewoyoutube

Prvi veliki trijumf ostvarila je na festivalu Zagreb ’64 sa pesmom "Balada", kada je svoju izvedbu ponovila čak 17 puta. Pobedila je i na sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone 1968. sa pesmom "Molitva" te na Opatijskom festivalu 1970., gde je izvela svoj večni hit "Želim malo nežnosti i ljubavi".

Iako je bila Zagrepčanka, Ana je bila vezana za očev kraj, što je ovekovečila pesmom "Međimurje zeleno". Njeni hitovi i danas žive na radijskim talasima.

Foto: vinyldaewoyoutube

Zvezda Ane Štefok počela je da se gasi tokom osamdesetih, a 1989. godine potpuno se povukla sa scene, navodno zbog nesrećne ljubavi koja ju je gurnula u depresiju. Godinama je predano brinula o svom nepokretnom ocu Franji, sve do njegove smrti 2005. godine. Život daleko od javnosti postajao je sve teži, obeležen finansijskim problemima i samoćom.

Prema pisanju Medjimurski.hr, novinar Željko Slunjski, koji ju je poznavao, tvrdio je da Ana nije bila alkoholičarka, već žena slomljena životom i razočarana u prijatelje.

Najpotresnije svedočenje o njenim poslednjim danima dala je koleginica Višnja Korbar. Dva dana pre Anine smrti, nazvala ju je da je pita kako je. Ana joj je jedva čujnim glasom odgovorila da je loše, da nema šta da jede i da u kući ima tek polovinu starog hleba.

Ironično, pevačica koja je otpela legendarnu pesmu "Želim malo nežnosti i ljubavi" umrla je bez ijednog i drugog, u zaboravu, dok je sa druge strane ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj muzici.

(Kurir.rs/Večernji)