Slušaj vest

U knjizi „We Did OK, Kid“, koja je objavljena u utorak, 4. novembra, oskarovac Entoni Hopkins (87) iskreno piše o aferama koje je imao tokom braka sa bivšom suprugom Dženifer Linton.

"Ona je žmurila na ono što god da sam radio. Tek godinama kasnije saznala je za moje prevare“, piše Hopkins u knjizi.

„Ne znam da li je i ona imala ljubavnika. Voleo bih da jeste. Nikada joj to ne bih zamerio“, nastavlja on. „Bila bi mi uteha da znam da je pronašla malo sreće u tim godinama, uprkos meni. Bilo je tužno, jer zaslužila je boljeg čoveka od mene, zaista jeste. Donela je promenu u moj život, a ja sam sve upropastio. Snosim punu odgovornost za to.“

Entoni Hopkins Foto: Profimedia

Hopkins je bio u braku tri puta najpre sa Petronelom Barker, zatim sa Dženifer Linton, a od 2003. godine sa Stelom Arojave, s kojom je i danas u braku.

Glumac je upoznao Linton u decembru 1969. godine. „Ostala je sa mnom 20 godina“, piše on. „Nisam joj olakšao. Uhvatila je tigra za rep.“

U knjizi Hopkins priznaje da je bio „u haosu“ kada se razveo od Linton: „Bežao sam od problema na filmovima, slomljenih veza sa ženama, svog nepoverenja, neurotične potrebe za samoćom.“

Entoni Hopkins Foto: Shutterstock

Na drugim mestima u memoarima, zvezda filma „Kad jaganjci utihnu“ govori o usponima i padovima u karijeri, o tome kako je uspeo da se otrgne od alkoholizma, kao i o višedecenijskom udaljavanju od svoje ćerke Abigejl (57), koju ima iz prvog braka.

Knjiga pruža „duboko iskren uvid u najmračnije trenutke njegovog privatnog života“, navodi se u sinopsisu. „Njegova zavisnost ga je koštala prvog braka, odnosa sa jedinim detetom i gotovo života, a upravo ga je to iskustvo nateralo da se okrene trezvenosti, koju održava već skoro pola veka.“

Memoari Entonija Hopkinsa, „We Did OK, Kid“, dostupni su sada u svim knjižarama.