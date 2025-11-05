Slušaj vest

Iako su pre tri godine bili na ivici razvoda, Silvester Stalone i Dženifer Flejvin uspeli su da spasu svoj dugogodišnji brak i nastave zajednički život. Nije im to prvi put da prolaze kroz krizu – sličnu situaciju imali su i devedesetih, kada ju je glumac prevario s manekenkom i na grub način raskinuo vezu. Ispostavilo se da je imao sreće što mu je Dženifer tada oprostila.

Brakovi pre Dženifer

Za holivudskog snagatora, Dženifer je zapravo bila „treća sreća“. Pre nje, Stalone je bio dva puta oženjen. Prva supruga, glumica Saša Čak, podarila mu je dva sina – Sejdža i Serža. Nažalost, Sejdž je preminuo u 36. godini zbog srčanih problema, dok je Seržu još kao detetu dijagnostikovan autizam.

U galeriji pogledajte fotografije Silvestera Stalonea:

1/8 Vidi galeriju Silvester Stalone Foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon razvoda, Stalone je uplovio u brak s danskom manekenkom Bridžit Nilsen, poznatom po svojoj visini i upečatljivom izgledu. Taj brak, međutim, nije dugo potrajao, pa je susret s Dženifer doneo novo poglavlje u njegovom životu.

Sudbonosni susret

Silvester i Dženifer upoznali su se 1988. godine u jednom restoranu na Beverli Hilsu. Kada se u Holivudu pročulo da je legendarni Roki ponovo zaljubljen, to je postala vest broj jedan. Njihova veza napredovala je brzo – verili su se i planirali venčanje. Ipak, malo je nedostajalo da sve propadne pre nego što su stigli do oltara.

Prevara koja je skoro sve uništila

Prvi ozbiljan raskol u njihovoj vezi izazvala je manekenka Dženis Dikinson. Stalone je s njom imao kratku aferu i 1994. godine rešio da ostavi Dženifer. Učinio je to na prilično neobičan, mnogi bi rekli i kukavički način – raskid joj je saopštio pismom. Za Dženifer je to bio ogroman šok i težak udarac.

Silvester Stalone i Dženifer Flavin Foto: Printscreen Instagram

Ubrzo potom, Dženis je rodila ćerku Savanu, a glumac je verovao da je on otac. Devojčica je čak nosila njegovo prezime, sve dok DNK test nije pokazao suprotno. Kada je saznao istinu, Stalone je prekinuo vezu s Dženis i vratio se Dženifer, koja je pronašla snage da mu oprosti.

Brak i porodica

Godine 1997. par je konačno izgovorio sudbonosno „da“ u luksuznom londonskom hotelu „Dorčester“. U braku su dobili tri ćerke – Sofiju, Sistin i Skarlet, koje su danas uspešne i poznate mlade žene.

Kriza i novi početak

Silvester Stalone i Dženifer Flejvin Foto: Printskrin/Instagram

Avgusta 2022. godine američki mediji objavili su vest da se Stalone i Flejvin razvode. Navodno ga je Dženifer optužila da je skrivao deo zajedničke imovine. Da u braku ne cvetaju ruže, potvrdio je i sam glumac, kada je tetovažu sa njenim likom na bicepsu prepravio – umesto njenog lica, sada se na tom mestu nalazila slika psa.

Ipak, iako je sve ukazivalo na konačan kraj, par je uspeo da prevaziđe razlike i obnovi svoj odnos. Njihova veza, koja traje više od tri decenije, ponovo je dokazala da prava ljubav može da izdrži i najveće izazove.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor