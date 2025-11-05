Slušaj vest

Glumac Viktor Savić jedno vreme je bio u emotivnoj vezi sa Teodorom Radlovački, devojačko Miljković, koja je od njega mlađa 12 godina. Njihova romansa započela je tokom snimanja popularne serije „Budva na pjenu od mora“, projekta koji je ujedno i javnosti predstavio Teodoru.

Iako se o njihovom odnosu mnogo pisalo i nagađalo, Viktor nije skrivao emocije - otvoreno je govorio o svojoj zaljubljenosti, zbog čega su se čak pojavile priče da par planira venčanje. Ipak, Teodora je tada otkrila da brak nije među njenim planovima.

- Naša veza potpuno je javna i osim toga da smo zajedno, nema tu nešto mnogo da se kaže. Uživamo, to je najbitnije. Još sam na fakultetu i trenutno idem na predavanja, tako da mi venčanje nije ni na kraj pameti - pričala je tadašnja Viktorova izabranica.

Dobila sina sa stomatologom

Iako su mnogi očekivali svadbu, do nje nikada nije došlo - ljubavna priča Viktora Savića i Teodore Miljković ubrzo je okončana. Danas, Teodora uživa u mirnom porodičnom životu sa suprugom, stomatologom, kojem je pre manje od mesec dana dobila sina.

Nakon porođaja, influenserka je na Instagramu podelila nekoliko fotografija, ponosno pokazujući kako izgleda i otvoreno razgovarajući sa pratiocima o prvim iskustvima u majčinstvu.

Teodora Miljković sa suprugom i sinom Foto: printscreen/instagram/laylareiko

Pre nekoliko dana priznala je koliko joj majčinstvo ispunjava srce i koliko je srećnija nego ikad.

Teodora Miljković sa sinom Foto: printscreen/instagram/laylareiko

"Koliko je ovo ludo? Samo što se nisam rasplakala u porodilištu kada sam ovo shvatila. Prva poruka od koje je sve počelo i šest godina kasnije, na isti datum, naša beba je spontano želela da dođe i da postanemo mala porodica", napisala je na Instagramu.

