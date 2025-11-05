Slušaj vest

Legendarna američka teniserka Venus Vilijams (45) iako ne beleži sportske rezultati na terenu, ipak puni stupce novina i sajtova jer je u fokusu njen privatni život. Naime, u julu je slavna višestruka osvajačica Grend slemova potvrdila veridbu sa glumcem Andreom Pretijem (37) pa je sve više izvesno da će se uskoro desiti i onaj sudbonosni čin venčanja.

- Moj verenik je ovde i zaista me je ohrabrio da nastavim da igram. Nikada me nije video kako igram - izjavila je prošle godine posle jednog meča, 'izazvana' da ga pomene i komentariše njihov odnos.

Kao deo jednog od najpoznatijih sportskih tandema u istoriji, zajedno sa svojom sestrom Serenom, Vilijamsova je veći deo života provela u centru pažnje javnosti. Ipak, o svom ljubavnom životu uglavnom je bila veoma diskretna. Venus Vilijams je ranije izlazila sa modelom Eliom Pisom (2012) godine i Nikolasom Hamondom (2017), pre nego što je pronašla svoju savršenu polovinu u Pretiju.

Venus i Andrea Foto: Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ko je verenik Venus Vilijams, Andrea Preti?

Andrea Preti je rođen u Danskoj 1988. godine gde je i proveo veći deo detinjstva, pre nego što se kao tinejdžer sa porodicom preselio u Italiju. U maju 2024. godine, na Instagramu je podelio fotografije sa putovanja u Kopenhagen i napisao da se vratio u svoju 'domovinu'.

Iako je dugi niz godina radio kao model, Andrea Preti je kasnije izgradio karijeru i kao glumac i kao producent. Nakon što je studirao glumu u Njujorku, prema njegovoj biografiji na IMDb-u, Andrea je dobio uloge u televizijskim serijama, filmovima i reklamama.

Preti je napisao, glumio i režirao film 'One More Day' iz 2014. godine, a takođe se pojavio i u italijanskoj televizijskoj seriji 'A Professor'. U novije vreme glumio je u filmu 'Temptation' iz 2023. godine i bio učesnik italijanskog rijaliti programa 'La Talpa'.

Ljubavna priča Venus i Andree

Venus Vilijams i Andrea Preti su prvi put povezani u julu 2024. godine, kada su primećeni zajedno na vožnji čamcem u Neranu, u Italiji, duž obale Amalfi.

Od tada, par je uglavnom čuvao svoju emotivnu vezu daleko od očiju javnosti, iako su ponovo viđeni zajedno u januaru 2025. godine. Istog meseca, Venus je na Instagram storiju objavila selfi sa Pretijem sa odmora na Bahamima, nazvavši svog sadašnjeg verenika 'najboljim društvom'.

Venus i Andrea prvi put su podstakli glasine o veridbi u februaru 2025. godine, kada je teniska zvezda primećena sa dijamantskim prstenom u Rimu. Nekoliko nedelja kasnije, ponela je isti prsten na reviji 'Dsquared2' za sezonu jesen/zima 2025. tokom Nedelje mode u Milanu.

Venus i Andrea Foto: Maya Dehlin Spach / Getty images / Profimedia

Vilijamsova je šest meseci kasnije, posle teniskog meča u Vašingtonu, zvanično potvrdila da je Preti njen verenik.

- Sada si verena žena. Kako ti je Andrea pomogao u ovom povratku? Izgledaš srećno, osmeh ti je na licu. Koliko je on uticao na tvoj život? - pitala je novinarka slavnu teniserku.

Venus je odmah odgovorila.

- Bilo je mnogo trenutaka kada sam samo želela da usporim i odmorim se. Znaš li koliko je teško igrati tenis? On me je ohrabrio da izguram kroz sve to, i divno je biti ovde - izjavila je misteriozno Venus.

Pripreme za njihovo predstojeće venčanje su u punom jeku, a Venusina sestra Serena potvrdila je da se devojačko veče već održalo tokom njenog gostovanja u emisiji 'Today' u avgustu 2025. godine. Ipak, Serena je dodala da sestre još uvek 'planiraju mnogo različitih zabava i događaja'.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Serena vilijams trenira sa ćerkicom: