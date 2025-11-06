Slušaj vest

Brzi pogled na Instagram profil Bjanke Ćensori može vas navesti da pomislite da gledate nekog sasvim drugog – sitna, brineta, sa šarmantnim crtama lica poput lutke, ova tridesetogodišnja australijska manekenka toliko podseća na Kim Kardašijan da gotovo morate da proverite da li je ona zapravo druga osoba.

Sličnost između dve žene je tema javne diskusije otkako je Ćensori počela da se zabavlja sa svojim sadašnjim suprugom, Kanjeom Vestom, koji je prethodno bio u braku sa Kardašijan sedam godina.

Od tada, par je često bio u centru onlajn kritika, prvenstveno zbog Ćensorinih provokativnih odevnih kombinacija – od jastuka kojim je pokrivala grudi, do providnog ponča koji je nosila bez ičega ispod, do providne haljine koju je nosila na dodeli Gremija u februaru, koja ju je praktično pokazala golu na crvenom tepihu.

Misteriozni nastupi i spekulacije

Ćensori gotovo nikada ne govori u javnosti, što dodatno podstiče pitanja: da li je srećna i bezbedna? Da li njene ekstravagantne odevne kombinacije odražavaju Vestovu kontrolu? Da li cilja da postane „klon Kardašijan“?

Verovatno nikada nećemo saznati odgovore na ova pitanja. Međutim, ove nedelje razgovor je dobio novi tok, jer je Ćensori na Instagramu objavila lansiranje sopstvene linije donjeg veša. Neočekivano, manekenka je bila više pokrivena nego što smo je videli godinama, a fotografije jasno ukazuju da ulazi na tržište kojim je Kim Kardašijan već dominirala sa SKIMS-om.

Prvi pogled na liniju

U nedelju je Ćensori objavila šest fotografija u različitim kompletima donjeg veša – uključujući hulahopke, gaćice i grudnjak koji potpuno pokriva telo inspirisan trudnoćom. U natpisu je označila samo Marka Džejkobsa, nagoveštavajući moguću saradnju, iako je američki brend potvrdio za The Independent da ne sarađuje sa Ćensori. Ipak, fotografije su imale svoj efekat – privukle su pažnju i komentare sa celog interneta.

Od pokretanja SKIMS-a 2018. godine, Kardašijan je postala sinonim za trend nošenja donjeg veša kao odeće. Brend je izuzetno uspešan, sa procenom vrednosti od 4 milijarde dolara u 2025. godini, i predstavio je mnoštvo poznatih ličnosti, od Sabrine Karpenter do Kejt Mos.

Ako Ćensori zaista pokreće brend fokusiran na donji veš, teško je ne videti ga kao direktnu konkurenciju. Ali ko stoji iza svega? Da li je ovo još jedan Vestov pokušaj da se „takmiči“ sa svojom bivšom ženom, kao i sve što je Censori do sada uradio?

Grudnjaci koji se razlikuju od SKIMS modela

Censori grudnjaci se značajno razlikuju od onih koje nudi SKIMS – potpuno pokrivaju telo, sa satenskim, vintage torpedo dizajnom koji nas podseća na Madonu i dojenje. To nije tipičan komad za Ćensori, s obzirom na njenu dosadašnju praksu uglavnom providnih, minimalističkih kombinacija. Više ćemo saznati kada je zvanično lansiranje zakazano za 11. decembar.

Stilistički set je već potvrdio da ovi grudnjaci nisu namenjeni za nošenje ispod odeće – to su samostalni gornji delovi, poput krop topova, ali sa višim izrezom. Isto važi i za hulahopke, koje je Censori ranije nosio bez donjeg veša. Trend je jasan: ulaganje u upadljive komade donjeg veša.

