Slušaj vest

Dečko Dženifer Aniston, holivudski hipnotizer i "ljubavni guru" Džim Kertis, progovorio je o pronalaženju ljubavi u zrelijim godinama.

Savet za ljubav u četrdesetim

Džim je na Instagramu odgovorio na pitanje pratioca kako pronaći ljubav s 42 godine.

"To je sjajno pitanje, isto kao što to činite s 22 i 32 godine, ali s više samopouzdanja, više iskustva i više autentičnosti", poručio je. "Niste stari. Prvo volite sebe i prepoznajte da ste u savršenim godinama. I da, život ne prestaje s 42 godine. Kada budete imali 62 i 72 godine, osvrnućete se na 42 i poželeti da ste u tim godinama."

Dodao je i konkretan savet: "Zato, počnite sada. Izađite, otvorite se ljubavi. Ostvarite kontakt očima i nasmešite se. Povežite se s ljudima, i što je najvažnije, volite sebe. Kada volite sebe, privući ćete više ljubavi k sebi."

Zvanično potvrdili vezu

Podsetimo, Dženifer Aniston nedavno je objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju, čestitavši Kertisu rođendan.

"Srećan rođendan, ljubavi moja", napisala je Aniston uz romantičnu crno-belu fotografiju na kojoj grli svog partnera s leđa. Iako je ovo prva njihova zajednička fotografija, glumica je već ranije u septembru podelila njegovu fotografiju, ali je bila skrivena među ostalim slikama u galeriji.

Dženifer Aniston Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia

Zajedno od leta

Kerits i Aniston su prvi put povezani u julu ove godine nakon što su snimljeni u prisnom druženju na jahti. Od tada joj je on bio podrška na septembarskoj premijeri četvrte sezone serije "The Morning Show", a u avgustu su viđeni i na dvostrukom dejtu s njenim prijateljem Džejsonom Bejtemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom. Izvor blizak paru ranije je za People izjavio: "Oni povremeno izlaze i zabavljaju se."

Video: Omiljena salata Dženifer Aniston