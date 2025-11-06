Najlepša devojka na svetu umrla na bizaran način na medenom mesecu: Njen muž poludeo od tuge i skončao za njom, a jedno nikad nije razjašnjeno
Oliv Tomas, rođena kao Oliv Elin Dafi 20. oktobra 1894. u Pensilvaniji, odrasla je u Pitsburgu, gde je pohađala državne škole. Sa samo petnaest godina napustila je školu kako bi počela da radi, a njen pogled često je bio uprt u slike tadašnjih glumica, sanjajući da jednog dana i sama postane poznata po svojoj lepoti.
Godine 1911. Oliv je pobegla u Njujork, iako je već bila udata za službenika Bernarda Kruga Tomsona u nesrećnom i ugovorenom braku. Tada je počela da stvara temelje svoje karijere i ubrzo postala istaknuta figura u svetu mode i zabave.
Do 1917. godine Oliv Tomas je već bila nova zvezda Holivuda. Njena nezavisnost, smisao za modu i živahna ličnost nagoveštavali su da će postati ikona 1920-ih. Njena lepota bila je toliko cenjena da su je mnogi smatrali “najlepšom ženom na svetu”.
Početak karijere i status ikone
Oliv je učestvovala na takmičenju lepote Hauarda Čendlera Kristija, gde je pobedila i ubrzo postala traženi model za fotografe i slikare poput Alberta Vargasa i Vilijama Haskela Kofina. Ilustrator Harison Fišer prozvao ju je “najlepšom devojkom na svetu”.
Godine 1915. formalno se razvela od prvog muža, zadržavši prezime Tomas, i započela karijeru na Brodveju. Filip Mindil iz Njujork Tribuna opisao ju je rečima:
“Poznavati Oliv Tomas je kao biti u prijateljstvu sa anđelom.”
Njena energija i talenat privukli su filmske producente, te je 1916. godine dobila prvi filmski angažman, a sledeće godine potpisala ekskluzivni ugovor sa režiserom Tomasom Insom i korporacijom Triangle Film.
Fatalni susret sa Džekom Pikfordom
U Kaliforniji Oliv je upoznala Džeka Pikforda, brata legendarne Meri Pikford. Par se verio u septembru 1917. i brzo stekao status jednog od najpoznatijih holivudskih parova. Poznati po zabavama i glamuru, zvali su ih “idealnim parom”, ali zbog gustih filmskih rasporeda nikada nisu otišli na medeni mesec.
Septembar 1920. izabran je za njihov dugo očekivani beg u Pariz, gde su odseli u prestižnom hotelu Ritz. Umesto tradicionalnih turističkih lokacija, posetili su pabove i zabavne kvartove na Monmartru.
Tragedija u Parizu
U ranim jutarnjim satima 5. septembra, nakon večernjeg izlaska, Oliv je u sobi pronašla bočicu koja je sadržala rastvor živinog bihlorida, namenjen za spoljašnju upotrebu. Greškom ga je popila. Džek Pikford je kasnije izjavio policiji da je bila nesreća i da nije bilo samoubistvenih namera.
Iako su lekari činili sve, otrov je nepovratno oštetio njene unutrašnje organe. Oliv Tomas preminula je 10. septembra 1920. u američkoj bolnici u Parizu, imala je samo 25 godina.
Spekulacije i posledice
Štampa je nagađala o testamentu, orgijama, zavisnosti od droga i veneričnim bolestima, dok je francuska policija istraživala misteriozni trag bivšeg američkog kapetana Spaldinga. Smrt je na kraju klasifikovana kao “slučajno trovanje”.
Džek Pikford se vratio u SAD sa posmrtnim ostacima supruge i nosio je teret tragedije do kraja života. Njegova karijera opala je, a lični život bio je obilježen tri propala braka, alkoholom i problemima sa zakonom.
3. januara 1933. Džek je hospitalizovan u istoj pariskoj bolnici gde je Oliv umrla, i preminuo istog dana od kombinacije bolesti i zloupotrebe alkohola.
Nasleđe i misterija
Tačan redosled događaja u Olivijinoj hotelskoj sobi ostao je misterija, ali njena smrt zauvijek je obeležila Holivud i progonila Džeka Pikforda, stvarajući jedan od prvih ozbiljnih skandala u filmskoj industriji.
