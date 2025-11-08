Slušaj vest

Šon Didi Kombs (56) uveren je da će uskoro izaći iz zatvora FCI Fort Dix u saveznoj državi Nju Džerzi. Prema pisanju TMZ-a, reper među zatvorenicima priča kako očekuje predsedničko pomilovanje od Donalda Trampa (79) početkom 2026. godine.

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Tramp navodno razmatra pomilovanje

Izvori bliski bivšem američkom predsedniku tvrde da Tramp još uvek razmatra hoće li potpisati pomilovanje, iako mu je deo savetnika sugerisao da to ne čini. Jedan izvor je izjavio: “Tramp će uraditi ono što on želi.”

Planira da pomogne zatvorenicima ako bude oslobođen

Navodno Didi govori drugim zatvorenicima kako će se “pobrinuti za njih” kad izađe na slobodu. Podsetimo, prošlog meseca je započeo služenje kazne od 50 meseci zatvora zbog nezakonitog transporta osoba radi nemoralnih svrha.

Paf Dedi Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Možda će ranije na slobodu

Iako je do sada odslužio 13 meseci, Didi bi, uz dobro ponašanje, mogao da bude pušten za dve godine. Međutim, ako Tramp odluči da ga pomiluje, reper bi na slobodu mogao da izađe mnogo ranije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

