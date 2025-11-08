Paf Dedi se u zatvoru hvali da će uskoro na slobodu: Ubeđen da će mu Tramp potpisati pomilovanje
Šon Didi Kombs (56) uveren je da će uskoro izaći iz zatvora FCI Fort Dix u saveznoj državi Nju Džerzi. Prema pisanju TMZ-a, reper među zatvorenicima priča kako očekuje predsedničko pomilovanje od Donalda Trampa (79) početkom 2026. godine.
Tramp navodno razmatra pomilovanje
Izvori bliski bivšem američkom predsedniku tvrde da Tramp još uvek razmatra hoće li potpisati pomilovanje, iako mu je deo savetnika sugerisao da to ne čini. Jedan izvor je izjavio: “Tramp će uraditi ono što on želi.”
Planira da pomogne zatvorenicima ako bude oslobođen
Navodno Didi govori drugim zatvorenicima kako će se “pobrinuti za njih” kad izađe na slobodu. Podsetimo, prošlog meseca je započeo služenje kazne od 50 meseci zatvora zbog nezakonitog transporta osoba radi nemoralnih svrha.
Možda će ranije na slobodu
Iako je do sada odslužio 13 meseci, Didi bi, uz dobro ponašanje, mogao da bude pušten za dve godine. Međutim, ako Tramp odluči da ga pomiluje, reper bi na slobodu mogao da izađe mnogo ranije.
(Kurir.rs/ Index.hr)
