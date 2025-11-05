Slušaj vest

Dve godine nakon razvoda od zvezde serije "Dawson‘s Creek", Džošue Džeksona, britanska glumica Džodi Tarner Smit otkrila je kako je srećno sama i šta traži u novom partneru - ponajviše da njen budući partner "nije obeshrabren njenim uspehom" te da mora biti "strašno dobar u krevetu".

Glumica, koja se nedavno pojavila u filmu "Big Bold Beautiful Journey", pozirala je za Harper‘s Bazaar, kada je bila i upitana o svom razvodu, na šta je odgovorila:

Džošua i Džodi Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Nije dobar osećaj kada si ti osoba koja prolazi kroz to, a još uvek moraš doći do cilja, malo te opterećuje" te dodala kako se oseća super pozitivno povodom budućnosti njene porodice.

Džodi je potom otkrila da je sama te da neće ulaziti u veze dok njeni zahtevi ne budu ispunjeni i ne zadovolje se njene potrebe.

"Ako mogu pronaći muškarca koji je samouveren i po mogućnosti dovoljno uspešan da ga moj uspeh i ambicija ne oslabe, ljubazan, obziran i... stvarno dobar u krevetu, onda ću ponovo izlaziti", rekla je.

Podsetimo kako su se Tarner Smit i Džekson upoznali na njegovoj rođendanskoj zabavi 2018. godine i potajno se verili manje od godinu dana kasnije.

Džošua Džekson Foto: MJ Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Venčali su se 2019. godine, no onda je u oktobru 2023. godine glumica podnela zahtev za razvod navodeći nepomirljive razlike kao uzrok. Nad njihovom ćerkom Džuno, koju su dobili u aprilu 2020. godine, traženo je zajedničko fizičko starateljstvo. Glumica je potom optužila bivšeg supruga kako ne plaća alimentaciju za njihovu ćerku kao što je i obećao.

Istog meseca kada je izašla vest o njihovoj rastavi, Džekson je viđen s holivudskom zvezdom, Lupitom Njongo. Zajedno su proveli nekoliko meseci, dok glumica nije potvrdila da je ipak slobodna.

Džošua i Lupita Foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džekson je ovog leta bio snimljen i u društvu zvezde serije "Bridgerton", Simon Ešli.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: