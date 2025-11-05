Slušaj vest

Samo nekoliko dana nakon što je započet proces oduzimanja titula Endrjuu Mauntbaten Vindzoru, uključujući i titulu "princa", kraljevska porodica je tiho sprovela veliku promenu.

Na zvaničnom sajtu kraljevske porodice izvršena je diskretna izmena nakon što je Endrju Mauntbaten Vindzor 30. oktobra izgubio svoje titule. U odeljku pod nazivom "Uloga kraljevske porodice" više se ne nalazi sin pokojne kraljice Elizabete II, koji je u nemilosti javnosti.

Sklonjen sa liste

U galeriji pogledajte fotografije princa Endrjua:

1/7 Vidi galeriju Britanski princ Endrju Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na tom mestu sada su biografije članova poput princa i princeze od Velsa, kralja, kraljice Kamile, vojvode od Kenta i, donedavno, bivšeg princa Endrjua, sada poznatog kao Endru Mauntbaten Vindzor. Na arhiviranoj verziji stranice od 7. septembra vidi se da je Endru, koji je tada još uvek nosio titulu vojvode od Jorka, bio naveden zajedno s princezom Aleksandrom i vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa.

Njegova fotografija vodila je na posebnu stranicu s biografijom bivšeg princa i objavom o njegovoj odluci da se 2022. povuče iz javnog života i kraljevskih dužnosti.

- Dana 13. januara 2022, Bakingemska palata objavila je da je, uz odobrenje i saglasnost kraljice Elizabete II, vojvoda od Jorka vratio svoje vojne funkcije i kraljevska pokroviteljstva njenom veličanstvu, te da se neće vraćati javnim dužnostima. Pre povlačenja iz javnog života, vojvoda od Jorka bio je angažovan na širokom spektru poslova, sa snažnim fokusom na ekonomiju i biznis - pisalo je u uvodnom delu stranice.

Princ Endrju lišen je svih titula i obrisan iz kraljevske knjige Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ispod toga nalazila se kratka biografija Endrjuovog života, njegova vojna karijera i uloga specijalnog predstavnika za međunarodnu trgovinu i investicije. Takođe su bile priložene izjave iz 2019. i 2022. godine, prva o njegovom povlačenju iz javnih dužnosti, a druga o vraćanju vojnih i kraljevskih funkcija pokojnoj kraljici.

Obrisali ga isti dan kada je izgubio titulu

Međutim, ta stranica, kao i svako pominjanje Endrjua na zvaničnoj listi članova kraljevske porodice, sada su uklonjeni. To se dogodilo samo nekoliko dana nakon saopštenja iz Bakingemske palate od 30. oktobra, u kojem je navedeno da je kralj pokrenuo zvaničan proces za oduzimanje stila, titula i počasti princu Endruu.

- Princ Endrju će se od sada zvati Endrju Mauntbaten Vindzor. Njegov zakup na imanju Kraljevska loža mu je do sada pružao pravnu zaštitu za nastavak boravka, ali je sada izdato zvanično obaveštenje o predaji zakupa i on će se preseliti u drugo privatno prebivalište - stajalo je u saopštenju.

Ove sankcije smatraju se neophodnim, bez obzira na to što on i dalje negira sve optužbe koje su protiv njega iznete.

- Njihova veličanstva žele da jasno istaknu da su njihove misli i najdublje simpatije bile i ostale uz žrtve i preživele bilo kog oblika zlostavljanja - zaključuje se u saopštenju.

Epstajn mu došao glave

Kralj Čarls, princ Endrju, Džefri Epstajn Foto: EPA Neil Hall, AP Giuseppe Lami, EPA New York State Division Of Crime

Ova odluka usledila je nakon godina nadzora i kritika zbog veza kraljičinog drugog sina s pokojnim pedofilom Džefrijem Epstajnom i njegovom osuđenom saradnicom Gilejn Maksvel.

Bivši vojvoda od Jorka povezan je s osramoćenim finansijerom još od 2001. godine, a njegovo ime se pojavilo i u dokumentima u američkom građanskom postupku protiv Epstajna 2015. Godine 2019, nekoliko meseci nakon što je Epstajn pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, Endrju je dao intervju novinarki Emili Mejtlis za emisiju Njuznajt, u kojem je pokušao da umanji značaj svojih veza sa pokojnim pedofilom i negirao optužbe koje je protiv njega iznela Virdžinija Đufre.

Godinu dana nakon što je Virdžinija podnela građansku tužbu protiv Endrjua u SAD 2021. godine, pokojna kraljica mu je oduzela vojne funkcije i kraljevska pokroviteljstva. Godine 2025, privatni mejlovi iz Epstajnovog Yahoo naloga dospeli su u posed Blumberga i britanske Uprave za finansijsko ponašanje (FCA), otkrivši da je Endru održavao kontakt s Epstajnom i nakon njegovog hapšenja 2010. godine. Takođe je otkriveno da su njih dvojica raspravljala o objavljivanju i distribuciji čuvene fotografije na kojoj Endru drži ruku oko Virdžinije.

Pogledajte video: Kejt Midlton na proslavi rođendana kralja Čarlsa