Tom Brejdi je u utorak objavio da je njegov pas Džuni zapravo klon drugog psa koga je delio sa bivšom suprugom Žizel Bundhen, koji je premino krajem 2023. godine.

Detalje kloniranja objavila je kompanija Colossal Biosciences, koja je nedavno kupila biotehnološku firmu Viagen, vlasnika tehnologije koja se koristi za kloniranje ovce Doli 1996. godine. Brejdi je rekao da je sarađivao sa kompanijom „pre nekoliko godina“ i da je proces kloniranja počeo jednostavnim postupkom uzimanja krvi od Lu, starijeg mešanca pit bula, pre nego što je pas preminuo.

„Za nekoliko meseci, Colossal je mojoj porodici dao drugu šansu sa klonom našeg voljenog psa“, rekao je Brejdi.

Kako funkcioniše kloniranje?

Pas Toma Brejdija, Džuni, preminuo je 2023 godine Foto: printscreen/instagram/tombrady

Dugo se smatralo da zrele ćelije, poput ćelija srca ili bubrega, imaju specifične funkcije i da se ne mogu reprogramirati. Međutim, škotski naučnici su 1990-ih uspeli da kloniraju ovcu tako što su uzeli ćeliju iz njene mlečne žlezde, uklonili joj jedro, implantirali ga u praznu jajnu ćeliju i podstakli ćeliju da se deli. Dobijeni embrion je prebačen surogat majci, što je dovelo do rođenja Doli, prvog sisara kloniranog iz odrasle ćelije, u julu 1996. godine.

Od tada su desetine životinja klonirane koristeći iste principe, a 2005. godine je kloniran prvi pas.

Poznate ličnosti i kloniranje kućnih ljubimaca

Viagen je ranije klonirao pse za Paris Hilton, koja je takođe investitor u Kolosalu, i Barbru Strejsend. Kompanija tvrdi da je klonirala 15 različitih vrsta, uključujući crnoprste tvorove i Prževalskog konja, ugroženu vrstu iz Mongolije. Ove godine, Kolosal je čak proizveo tri klona izumrlih „strašnih vukova“ – vukova poznatih iz serije Igra prestola, koji su nestali pre više od 10.000 godina.

Cena očuvanja genetskog materijala kućnog ljubimca je oko 1.600 dolara, dok kloniranje pasa i mačaka košta oko 50.000 dolara. Strejsend je, na primer, započela proces kloniranja svog psa Samante u poslednjim danima svog života, želeći da zadrži deo svog ljubimca sa sobom.

„Želela sam da je na neki način zadržim. Lakše je pustiti Semi ako znam da neki deo nje i dalje živi, kroz njenu DNK“, napisala je Strejsend u Njujork tajmsu.

Da li je klon zaista isti ljubimac?

Stručnjaci ističu da kloniranje ne oživljava ličnost prethodnog ljubimca – stvara genetskog blizanca. Ponašanje psa zavisi od prirode i negovanja, tako da klon, iako fizički sličan, možda nema iste navike ili se emocionalno ne povezuje na isti način.

Studija iz 2022. godine otkrila je da samo oko 2% pokušaja kloniranja pasa rezultira živim štenetom. Oko 20 kloniranih pasa je umrlo ubrzo nakon rođenja, ali nije primećeno povećanje bolesti ili skraćenje životnog veka.

Profesor filozofije i medicinski etičar Samjuel Gorovic upozorava da je najveći rizik samoobmana:

„Nema štete za kućnog ljubimca koji se klonira, niti za samog klona. Ali novi pas neće biti vaš prethodni voljeni kućni ljubimac. U najboljem slučaju, biće sličan po nekim karakteristikama.“

