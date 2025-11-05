Slušaj vest

Bjanka Ćensori ponovo je privukla pažnju javnosti svojim nesvakidašnjim modnim izdanjem koje je bilo gotovo nemoguće ne primetiti.

Na novim fotografijama snimljenim u Melburnu, supruga repera Kanijea Vesta pojavila se u prozirnom, gotovo kostimskom autfitu koji je izazvao lavinu komentara.

Provokativan izgled koji ne prolazi nezapaženo

Australijska arhitektkinja i modna muza obukla je lila bodi sa korzetnim gornjim delom i ultrauske, providne helanke koje su otkrile gotovo sve njene obline. Stajling je upotpunila srebrnim salonkama i minimalističkom šminkom, dok je kosu nosila ravno ispeglanu sa novim, kratkim šiškama — stilom koji dodatno naglašava njen dramatičan izgled.

Porodične fotografije koje su nasmejale javnost

Osim njenog modnog izbora, pažnju su privukle i fotografije Bjanke u društvu njene porodice i prijateljica. Grupa žena, odevenih u upečatljive kombinacije, prošetala je ulicama Melburna noseći šarene torbe i osmehe na licima.

U galeriji pogledajte skandalozna izdanja Bjanke Ćensori:

Bjanka Ćensori - viralna gola izdanja koja su šokirala prolaznike na ulici Foto: Printscreen/Instagram/gadirrajab, Printscreen/Instagram/BiancaCensori, Yeezilians / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Strani mediji odmah su ih duhovito prozvali „Keeping Up With The Censoris“, aludirajući na čuveni rijaliti šou porodice Kardašijan — sa kojom je Bjanka sada neizbežno povezana, s obzirom na to da je Kanje ranije bio u braku sa Kim Kardašijan.

Moda između performansa i provokacije

Otako je uplovila u vezu sa Jeom, Bjanka Ćensori postala je sinonim za avangardne, smele i često provokativne modne izbore. Njena estetika balansira između umetničkog performansa i modne provokacije, a čini se da joj reakcije javnosti — bilo pozitivne ili negativne — samo dodatno idu u prilog.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

