Tejlor Svift i Džidži Hadid još jednom dokazuju da slaženje sa prijateljicom može biti potpuno šik. Popularni duo je viđen u Njujorku, obučen u odgovarajuće, glamurozne odevne kombinacije koje su zaista privukle pažnju prolaznika i fanova.

Modne ikone u paru - milion dolara u kešu

Iako je svaka od njih već sama po sebi ikona mode i lepote, zajedno su zimski stil podigle na potpuno novi nivo. Pevačica dobitnica Gremija, Tejlor Svift, poznata je po svom crvenom karminu, crnom ajlajneru i blistavim scenskim odevnim kombinacijama, dok se supermodel Džidži Hadid dugo smatra oličenje šik uličnog stila, sa svojim prirodnim sjajem kože i sofisticiranim kombinacijama.

Sinoć su obe izabrale elegantnu crnu paletu. Džidži je kombinovala preveliki pahuljasti trenčkot preko mrežastog topa i sjajnih kožnih pantalona, dok je Tejlor dodala svoj dodir noar stilu kratkim crnim kaputom, sivom mini suknjom i smeđim čizmama sa printom zmijske kože. Tejlor je poznata po svom jarkom, blistavom izgledu, tako da je ovaj prelazak na prigušene tonove u Njujorku zanimljiva modna evolucija.

Usklađena šminka

Modna koordinacija nije se završila samo odećom sinoć - najbolje drugarice su se takođe opredelile za usklađenu šminku. Obe su nosile mat karmin u nijansi ljubičaste, koja savršeno dočarava zimski duh. Tejlor, poznata po svojim crvenim karminima, pokazuje potpuno novu stranu ovom hladnom nijansom, dok Džidži dopunjuje svoj prirodni blistavi glamur ovim diskretnim, sofisticiranim izborom.

Ljubičasta nijansa je idealna za hladnije mesece - blago ružičasta, ali dovoljno neutralna da se kombinuje sa raznim odevnim kombinacijama. Iako su mat karmini poslednjih godina bili u senci sjajnih formula, ove dve modne ikone jasno pokazuju da se mat karmini vraćaju u centar pažnje.

Tejlor i Džidži su demonstrirale savršenu sinergiju stila i prijateljstva - od kaputa, preko pantalona i suknji, do šminke. Njihova kombinacija je inspiracija za sve ljubitelje zime, mode i glamura, pokazujući da se usklađena odeća i šik šminka savršeno uklapaju u urbani zimski stil.

