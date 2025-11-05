Slušaj vest

Dva priznata britanska glumca, Danijel Dej Luis i Brajan Koks, našli su se u javnom "prepiranju" oko glumačkih stilova. Naime, Danijel Dej Luis podelio je svoje zaprepašćenje zbog toga što je nevoljno uvučen u javno neslaganje s Koksom nakon što je škotski glumac nazvao njegov omiljeni glumački stil "američko s*anje", kako piše Daily Mail.

Tako Dej Luis smatra da ga je Koks uvukao u neželjenu raspravu o metodskoj glumi (method acting). U nedavnom intervjuu za britanski "Big Issue", 68-godišnji Dej Luis rekao je da je "nenamerno" uvučen u razgovore o ovom popularnom glumačkom stilu. Sve je zapravo počelo kada je Koks (79) u intervjuu za "Variety" 2023. godine aludirao da je njegov kolega iz hit serije "Succession", Džeremi Strong, počeo da istražuje ​​metodsku glumu nakon što je proveo vreme s Danijelom Dej Luisom. "To je stvarno kulturni sukob. Ne podnosim sva ta američka s*anja. Žao mi je. Sve te ‘Mislim, dakle osećam‘. Samo radi posao. Nemoj se identifikovati“, rekao je tada.

Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Slušajte, jednom sam radio s Brajanom Koksom i nekako sam se nenamerno uvukao u ovaj sukob. Brajan je vrlo dobar glumac koji radi izvanredan posao. Kao rezultat toga, dobio je govornicu... s koje ne pokazuje znakove da će sići. Kad god želi da razgovara o tome, lako je pronaći me", rekao je Dej Luis.

Ova dvojica glumaca, trenutno u zategnutim odnosima, sarađivali su na filmu "The Boxer" iz 1997. godine. Koks je prethodno govorio da je Dej Luisov impresivni glumački proces delimično odgovoran za pauzu od glume ovog trostrukog dobitnika Oskara, a da se njegov glumački stil preneo na Stronga, koji je tada bio nepoznati glumac na setu istog filma. "Naravno, Džeremi je bio Danov asistent. Dakle, sve je to naučio od Dana“, rekao je Koks tada.

Foto: Fabio Mazzarella/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Šta je zapravo metodska gluma?

To je intenzivna glumačka tehnika kojom glumac pokušava da kanališe unutrašnje motivacije i emocije određenog lika kroz životno iskustvo. Koks je pak okrivio tu metodu kao "rigorozan proces", koji su takođe favorizovale glumačke legende poput Marlona Branda, Roberta de Nira i Kristijana Bejla, a za uticaj na Džeremija Stronga dok su zajedno radili na popularnoj HBO drami, naveo ga je kao primer zašto je taj glumački stil "je*eno dosadan", piše "Variety".

"Da sam tokom našeg zajedničkog rada pomislio da sam se mešao u njegov radni proces, bio bih zgrožen. Ali ne mislim da je bilo tako. Dakle, ne znam odakle je to došlo. Džeremi Strong je jako dobar glumac, ne znam kako on pristupa stvarima, ali se ne osećam ni na koji način odgovornim za to“, rekao je Dej Luis i nastavio: "Jednostavno mi se ne sviđa što se to pogrešno predstavlja do te mere. Ne mogu da se setim nijednog komentatora koji je brbljao o metodi, a da ima ikakvo razumevanje kako ona funkcioniše i namere koje stoje iza nje. Fokusiraju se na: ‘Oh, živeo je u zatvorskoj ćeliji šest meseci.‘ To su najmanje važni detalji. U svim izvođačkim umetnostima ljudi pronalaze svoje metode kao sredstvo za postizanje cilja“.

Foto: EPA Christian Monterrosa

Dej Luis je naglasio da je ta vrsta glume jednostavno "oslobađanje sebe kako biste svojim kolegama predstavili živo, dišuće ​​ljudsko biće s kojim mogu da komuniciraju. Vrlo je jednostavno. Zato me nervira cela ova stvar ‘Oh, on je potpuno iskoristio metodu‘. Šta, dođavola, znate? Jer je uvek vezana za ideju neke vrste ludila", pojasnio je.

Pre dve godine se na tu temu oglasio i sam Strong kada je bio u časopisu "GQ". Rekao je da nije direktno razgovarao s Koksom ili bilo kojim od svojih drugih kolega iz serije "Succession" o naslovima koje projektuje njegova metodska gluma. "Svako ima pravo da ima svoje emocije. Takođe mislim da Brajan Koks, na primer, ima pravo da kaže šta god želi. Nije bilo potrebe da se to rešava ili da se kontroliše šteta...", rekao je tada i dodao da nikada nije razmišljao o promeni svog načina glume. "Hoću li prilagoditi ili kompromitovati način na koji sam radio čitav život i u šta verujem? Nije bilo ni tračka sumnje u to", pojasnio je.

Dej Luis se sada vratio na velika platna u filmu "Anemone", koji je napisao i režirao njegov sin Ronan, osam godina nakon što je najavio svoje drugo povlačenje iz filmske industrije.

