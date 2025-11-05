Slušaj vest

Sa samo 28 godina, Rama Duvadži postaje najmlađa prva dama u istoriji Njujorka, pošto njen suprug Zohran Mamdani preuzima dužnost gradonačelnika nakon pobede na izborima u utorak uveče.

U svom pobedničkom govoru, budući gradonačelnik nije mogao a da ne oda počast svojoj supruzi, koja je bila uz njega.

„I mojoj neverovatnoj supruzi, Rami, hajati“, rekao je, koristeći arapsku reč za „moj život“. „Ne postoji niko sa kim bih radije podelio ovaj trenutak i svaki trenutak svog života.“

Pogledajte u galeriji kako izgleda Rama Duvadži:

1/11 Vidi galeriju Rama Duvadži, najmlađa prva dama Njujorka, surpuga Zohraan Mamdanija Foto: Ron Adar / SOPA / Sipa Press / Profimedia, Jaysun Silver / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ron Adar / imago stock&people / Profimedia

Rama Duvadži je umetnica rođena u Siriji, sa sedištem u Njujorku, čiji rad često istražuje teme Bliskog istoka. Njeni radovi su predstavljeni u BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice i londonskom Tate Modern.

„Rama nije samo moja žena; ona je neverovatna umetnica koja zaslužuje da bude prepoznata sama po sebi“, napisao je Mamdani u maju, kada je otkrio da su se venčali tri meseca ranije. Rama je odgovorio duhovitim komentarom: „Bože, ona je stvarna!“

Par se upoznao na aplikaciji za upoznavanje Hinge, a Mamdani je u jednom intervjuu priznala: „Još uvek ima nade u tim aplikacijama.“

Iako je Duvadži retko viđena u kampanji do nedavno, što je dovelo do kritika da Mamdani „krije“ svoju suprugu, ona je bila ključna snaga iza kulisa. Prema CNN-u, Rama je pomogla u definisanju vizuelnog identiteta kampanje, uključujući ikonografiju i fontove u žutoj, narandžastoj i plavoj paleti.

Prijatelji umetnice je opisuju kao modernu verziju princeze Dajane, dok sama Rama priznaje da je uzbuđena, ali i preplavljena medijskom pažnjom.

princeza Dajana Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Duvadži ima diplomu osnovnih studija sa Univerziteta Virdžinija Komonvelt i master diplomu iz ilustracije sa Škole vizuelnih umetnosti u Njujorku. Njen rad istražuje sestrinstvo i zajednička iskustva, često u crno-beloj tehnici, prikazujući scene iz arapskog sveta.

Neki od njenih radova kritikuju američku politiku, izraelske vojne akcije i teškoće Palestinaca, što takođe odražava političke stavove njenog muža. Tokom pandemije, većinu vremena je provela u Dubaiju, gde živi deo njene porodice.

„Neću lagati, stvari su mračne u Njujorku“, rekla je u intervjuu za YUNG. „Brinem se za prijatelje i porodicu, i stvari deluju van moje kontrole. Sa toliko ljudi uplašenih i obeshrabrenih, sve što mogu da uradim jeste da koristim svoj glas da progovorim o tome šta se dešava u SAD, Palestini i Siriji.“

Za Raminu filozofiju umetnosti, umetnost je način odgovornog angažovanja sa svetom. „Umetnička dužnost je da odražava vreme u kojem živimo“, citira Ninu Simon.

„Svi imamo odgovornost da govorimo protiv nepravde, a umetnost ima moć da je širi. Čak je i stvaranje umetnosti kao utočišta od užasa oko nas političko.“

Rama Duvadži sada preuzima novu, javnu ulogu prve dame Njujorka, ali ostaje umetnica koja nastavlja da koristi svoj glas i talenat da osvetli važna pitanja i inspiriše generacije.

Bonus video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa