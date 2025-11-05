Slušaj vest

Rijana se vratila na crveni tepih nakon što je krajem septembra rodila treće dete, devojčicu Roki. Pevačica i njen partner A$AP Roki zablistali su na dodeli modnih nagrada CFDA u Njujorku, koja je održana u ponedeljak uveče u Američkom muzeju prirodne istorije.

Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Privukli su pažnju na crvenom tepihu

Kao i uvek, par je privukao pažnju i svojim modnim odabirima. Rijana je nosila bele široke pantalone i crni mantil, kreaciju modne kuće Alaïa, dok se A$AP Roki odlučio za crno-žutu kombinaciju brenda Chanel. Na glamuroznom događaju okupilo se više od 70 poznatih lica iz sveta mode i zabave.

Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Da li su se venčali u tajnosti?

Njihov zajednički dolazak usledio je samo nedelju dana nakon što je Roki podstakao glasine da su se možda tajno venčali. Reper je sebe nazvao njenim "suprugom", što je odmah pokrenulo lavinu nagađanja obožavatelja. Par ima troje dece - sinove RZA Atelston Mejersa (3) i Riota Rozija Mejersa (2) i ćerku Roki Ajriš Mejers, rođenu krajem septembra.

