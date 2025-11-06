Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu

Princ Hari i Megan Markl čini se da nailaze na prepreke u svom holivudskom putu, a izvori sugerišu da njihov "zvezdani sjaj" polako bledi.

- U Los Anđelesu više nema apetita za njima, a svaka dobra volja koju su imali je potrošena - kaže jedan od insajedera za Page Six, dok drugi dodaje: - Ljudi su ih se zasitili; njihov performans je postao monoton.

Neočekivano, Netflix je nedavno smanjio njihov originalni višegodišnji ugovor od 100 miliona dolara. Ova promena je izazvala podignute obrve u industriji, ali se navodi da Netflix CEO Ted Sarandos i dalje veruje u njihov potencijal.

Nada ne jenjava

Viđen je kako večera sa Harijem i Megan, što sugeriše da još uvek postoji poverenje u njihove buduće projekte. Međutim, par se suočava i sa ozbiljnom kritikama u vezi sa profesionalizmom. Glasine kažu da je Hari kasnio na jedan sastanak sa Netflix-om i čak tražio toplu čokoladu od izvršnog direktora!

Ova neobična navika ga prati već neko izvesno vreme, a zaposleni iz Spotifaja su ispričali kako je Hari jednom tražio istu stvar, što je izazvalo "hitnu akciju" da se obezbedi piće.

O Megan sve najgore

Megan je takođe pod lupom. Izvori je opisuju kao "odbojnog“ karaktera i sugerišu da misli da je "pametnija od svih". Jedan insajder rekao je:

- Ona umanjuje ljude, ne prihvata savete. Oboje donose loše odluke.

U januaru 2025. Vanity Fair je objavio izjavu jednog medijskog radnika da je rad sa Megan bio "zaista, zaista, zaista užasan. Veoma bolan."

Samit najmoćnijih žena

Uprkos izazovima, par navodno radi na novim TV projektima u okviru svog obnovljenog Netflix ugovora. Megan je istakla ovo tokom Samit najmoćnijih žena u Forčunu, nazivajući partnerstvo "neverovatnim znakom snage našeg partnerstva."

Dodala je da im ugovor omogućava fleksibilnost da istraže sadržaje koji možda ne bi odgovarali Netflix-u, ali bi mogli naći mesto drugde. Iako im holivudska avantura može biti teška, Hari i Megan su odlučni da nastave dalje, nadajući se da će ostati relevantni u stalno promenjivom svetu zabave.

