Bivši britanski fudbaler Dejvid Bekam dobio je viteški orden od kralja Čarlsa IIIu Vindzor zamku, što mu je donelo titulu Viteza reda britanskog carstva.

Njegova sportska dostignuća i humanitarni rad doneli su mu ovu čast, a automatski je i njegova supruga, Viktorija Bekam, postala Ledi Viktorija. Verni svom sofisticiranom stilu, Viktorija je izbegla ekstravagantnu kombinaciju, odlučivši da zasija u jednoj od svojih najpoznatijih haljina, dok je istovremeno dizajnirala i Dejvidovo odelo.

Dejvid Bekam Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Dejvid Bekam, vidno uzbuđen zbog ovog istorijskog trenutka, stigao je u kastel uz svoju suprugu. Viktorija je još jednom potvrdila da je mornarsko plava njen zaštitni znak za kraljevske prilike.

Dejvid Bekam Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Viktorija i njena kraljevska haljina

Za ovu priliku, Viktorija je odabrala midi verziju svoje haljine Isabella (u originalu je duga do poda) sa kratkim rukavima sa bočnim prorezima, naborima na prednjem delu oko struka, okruglim izrezom i otvorenim leđima.

Ista haljina je nošena i od strane princeze Arijane iz Holandije za Dan princeza 16. septembra 2025, dok ju je kraljica Leticija nosila u limun-zelenoj boji i midi dužini.

Viktorija je ovu haljinu nosila i na prijemu u Bakingemskoji palati pre krunisanja kralja Čarlsa III, što je izazvalo pomamu i rasprodaju u njenim prodavnicama.

Haljinu je ranije nosila Kendal Džener i na pistama Bela Hadid.

Na ovom istorijskom događaju, Dejvid je uputio dirljiv gest svojoj supruzi, tražeći od nje da dizajnira njegovo odelo, sofisticovano "jutarnje odelo". Sportista je britanskim medijima rekao da je njegova supruga inspirisana prethodnim kraljevskim kombinacijama kralja Čarlsa III i napravila savršeno odelo za njega.

Dejvid je podelio emotivnu poruku nakon događaja:

- Ne mogu ni da opisem koliko je poseban današnji dan za mene, dečaka iz Istočnog Londona, koji prima viteški orden od Njegovog Veličanstva Kralja. Zaista sam ponizan i zahvalan na ovoj časti.

- Imao sam sreću da predstavljam našu zemlju i uvek sam to činio s ponosom… Volim našu Kraljevsku porodicu i ono što znači ljudima ne samo u Velikoj Britaniji već širom sveta. Nikada nisam mogao da sanjam da će se ovo dogoditi meni - rekao je David, pa je dodao:

- Sve što sam ikada želeo je da moja porodica bude ponosna. Moji roditelji i bake i deke koji su uvek bili uz mene i usađivali mi prave vrednosti, rad i poštovanje. Moja prelepa supruga koja je uz mene poslednjih 28 godina, najveći oslonac i rame za suze u teškim vremenima.

- Bez nje ne bih imao život koji imam. Mojoj prelepoj deci, na koju sam izuzetno ponosan, i znam da je ovo za njih takođe ponosan i inspirativan dan, oni su naša najveća radost u životu i moj svakodnevni izvor inspiracije. Volim vas sve najviše.

