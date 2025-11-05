Slušaj vest

Rendi Maden, bivši učesnik popularnog šoua "American Idol", suočava se s višestrukim krivičnim prijavama nakon što je optužen za seksualni odnos s maloletnom osobom.

Prema sudskim dokumentima okruga Ventura u Kaliforniji, 45-godišnji Maden tereti se za najmanje jedan navodni seksualni čin koji se dogodio između jula i septembra ove godine. Vest je prvobitno objavio TMZ, a potom je potvrđena i od strane magazina PEOPLE.

Višestruke teške optužbe

Sudski zapisi pokazuju da je Maden u ponedeljak, 3. novembra, zvanično optužen za nedozvoljene seksualne odnose s maloletnikom, analnu i genitalnu penetraciju stranim predmetom, oralni seks s osobom mlađom od 18 godina, slanje štetnog materijala, navođenje maloletne osobe i sprečavanje svedoka da prijavi zločin. Sud je izdao i zaštitnu meru za navodnu žrtvu.

Maden se na ročištu, na kojem je prisustvovao putem Zooma, izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Pušten uz kauciju

Nakon hapšenja koje je obavio šerif okruga Ventura 30. oktobra, Maden je uplatio kauciju od 100.000 dolara i pušten na slobodu 4. novembra. Sledeće ročište zakazano je za 13. novembar.

Od neuspešnog takmičara do teških optužbi

Rendi Maden se takmičio u osmoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja, gde je na audiciji u Feniksu izveo pesmu „Livin’ on a Prayer” grupe Bon Džovi. Međutim, nije dobio “da” ni od jednog od četiri člana žirija i tada je eliminisan iz takmičenja.

Borba za oporavak i finansijski problemi

U javnim evidencijama šerifove kancelarije navedeno je da je Maden trenutno prijavljen kao „invalid“. Na svom Instagram profilu ima link ka GoFundMe stranici, na kojoj traži pomoć za „troškove života, kiriju, račune i gorivo“.

Na stranici navodi da je u septembru 2023. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću na motoru zbog otkazivanja kočnica, usled čega je pretrpeo ozbiljne povrede noge.

U ažuriranju objavljenom 18. juna 2025. godine, Maden je napisao da je imao sedam operacija i da ga čekaju još dve.

"Moj oporavak je izazovan i trenutno ne mogu da radim kao frizer. Poslednja operacija uključivala je premeštanje mišića radi pokrivanja infekcije, a sada se suočavam s novim komplikacijama,“ napisao je.

„Sa rastućim troškovima prevoza i goriva, pokušavam da smanjim izdatke i da se fokusiram na oporavak.“

Dodao je i da ima problema s dobijanjem državne i savezne pomoći, te da bi podrška ljudi mogla da mu „pomogne da izbegne finansijski kolaps i beskućništvo“.