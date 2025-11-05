Slušaj vest

Super model i rijaliti zvezda Kendal Džener proslavila je 30. rođendan, a na svom Instagram profilu podelila je video-snimke i fotografije s proslave na kojoj su bile brojne zvezde.

Zabavu je priredila u luksuznoj vili Tomija Hilfigera, koja inače košta 125.000 dolara za iznajmljivanje, a nalazi se na privatnom karipskom ostrvu Mistik, na kojem brojne slavne osobe imaju kuće za odmor, poput Mika Džegera i Šanaje Tvejn.

Kendal su se u slavlju pridružile sestre Kajl, Kim i Kloi, dok Kortni nije bila prisutna, a na zabavu je stigla i majka Kris Džener. Među ostalim gostima na zabavi su se pojavili Kendalina bliska prijateljica Hejli Biber koja je došla sa svojim mužem, muzičkom zvezdom Džastinom Biberom.

Kendal je na Instagramu podelila kako je izgledala zabava, a na sebi je nosila svietloružičasti satenski krop top s uzorkom i ovratnikom te je na to iskombinovala satensku tigrastu midi suknju.