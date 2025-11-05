Slušaj vest

Muzička ikona i frontmen legendarne grupe Talking Heads, Dejvid Bern, otvoreno je govorio o mogućnosti da se nalazi na spektru autizma.

Gostujući u epizodi The Louis Theroux Podcasta 4. novembra, 73-godišnji muzičar iskreno je pričao o svojim iskustvima i načinu na koji mu je muzika pomogla da se bolje snađe u društvenim situacijama. Bern se prisetio trenutka kada je prvi put počeo da razmišlja o tome:

Dejvid Bern Foto: Brandon Nagy / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Mislim da je to bilo negde devedesetih, kada su počeli da se pojavljuju članci o ideji spektra,“ rekao je.

„Postoji prilično težak oblik autizma, gde ljudi uopšte ne govore i veoma im je teško da komuniciraju. A zatim postoje blaži i blaži oblici, sve do onog najblažeg. To su često ljudi koji mogu biti izuzetno fokusirani na neku ideju, ali imaju poteškoće u društvenim situacijama.“

„Tada sam pomislio: ‘Da, prepoznajem to.’ Nikada to nisam doživljavao kao invaliditet, ali mogu da vidim da deo mene funkcioniše na taj način,“ dodao je muzičar.

Prema definiciji Mayo Clinic, poremećaj iz spektra autizma predstavlja „stanje povezano s razvojem mozga koje utiče na način na koji ljudi doživljavaju druge i kako se socijalno povezuju,“ što često dovodi do problema u komunikaciji i razumevanju društvenih signala.

Dejvid Bern Foto: Brandon Nagy / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bern je govorio i o teškoćama koje je imao kao osoba koja bi mogla biti na spektru. Inspiraciju za to prenosi i u pesmi „She Explains Things to Me“ sa svog novog albuma Who Is the Sky?

„Desilo mi se da mi neko kaže: ‘Pa jasno sam rekla ne,’ a kada se prisetim razgovora, te reči zapravo nije bilo,“ objasnio je.

„Očekivalo se da pročitam izraz lica ili ton glasa kao ‘ne’. To nije bilo nešto što sam ignorisao jednostavno nisam umeo da pročitam taj signal.“

Danas, kaže Bern, oseća da je mnogo bolje naučio da razume ljude i da se poveže s njima:

„Sada mi je mnogo prijatnije među ljudima nego ranije. To se menja s vremenom,“ rekao je.

„Za to dugujem zahvalnost muzici.“

Objasnio je da mu je upravo zajedničko stvaranje muzike pomoglo da prevaziđe društvenu nesigurnost:

„Kada pravite muziku s drugima, kada svirate zajedno na sceni — to postaje jedno ekstatično, transcendentno, društveno iskustvo. S vremenom se menjate, razvijate, i to vas na neki način leči.“

Dejvid Bern, poznat po ekscentričnom umetničkom izrazu i inovativnom pristupu muzici, još jednom je pokazao da ranjivost i introspekcija mogu biti jednako snažni kao i talenat naročito kada inspirišu druge da bolje razumeju sebe i svet oko sebe.